31 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün senin yerine birileri çalışsın isteyebilirsin. Haftanın son günü olmasına rağmen görev ve sorumluluklarla dolu, yoğun bir gün olabilir. Zihnen ve bedenen yorulacağın gün boyunca uzaklara gitmenin hayalini kurabilirsin. Erken saatlerde ve hızlı başayacağın gün boyunca enerjik kalmak için uyku ve yeme düzenine dikkat etmelisin. Zira bağışıklığın alarm veriyor.

Yoğun tempo ve yorucu günün sonunda mutlu olacağını da söylemeliyiz. Fakat birkaç gün dinlenmeden harekete geçmemelisin. Uzaklara gitme isteğine gelince, partnerin ya da flörtünle hafta başında küçük bir kaçamak yapabilirsin. Bu arada maddi konularda dikkatli olmalısın. Bütçeni planladığından daha fazla aşabilirsin. Tam da bayram öncesi bu durum seni biraz zorlayabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...