31 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün bakış açını değiştirmelisin! Ay'ın Terazi'den Akrep burcuna geçişiyle birlikte hayatında fark yaratmanın zamanı geldi. Duyguların, fikirlerin ve düşüncelerin değişebilir. Bu yüzden rutinlerini değiştirmek için harekete geçebilirsin. Kendine koyduğun engelleri aşmalısın.

Tam da bu noktada ne istediğini bilerek hareket etmeli, değişime hazır olmalısın. Peki, nereden başlayacaksın? Bize soracak olursan, sağlık ve şifa enerjisine odaklanmalısın. Bedensel ve zihinsel anlamda duyarlılığının artacağı bu süreçte iyileşmeye odaklanmalısın. Sağlıklı hayat, enerji ve mutluluk için doğru yolu seçeceğine eminiz. Eskisinden daha aktif ve huzurlu bir yaşam seni bekliyor.

Doğru enerjilerle özel hayatında da değişimi başlatacaksın. Sevdiklerine yeterince zaman ayıracak, iş stresinden uzaklaşarak hayattan keyif alacaksın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...