31 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sosyal çevreni yeniden yapılandırmak isteyeceksin. Yanında kendine güvende ve mutlu hissettiğin kişiler ile iletişim kurmayı tercih edeceksin. Toksik ilişkilerden uzaklaşmanın tam zamanı. Kendini negatif duygulardan ve olumsuz kişilerden arındırarak hafiflemelisin.

Ay'ın Terazi'den Akrep burcuna geçişi ile birlikte sen de duygusal derinliklerinin değiştiğini hissedeceksin. İlişkilerden de beklentilerin değişecek. Özellikle romantik ilişkinde, partnerinle daha derin ve samimi bir bağ kurmak isteyeceksin. Eğer ona karşı tereddütlerin varsa, güvensizlik ya da sadakatsizlik hissediyorsan, ardına bile bakmayacaksın. Üstelik yalnızca romantik ilişkinde değil, arkadaşlık ilişkilerinde de benzer bir tavır sergileyeceksin.

Duygusal anlamda yeni bir düzen inşa edecek cesareti bulduğunda, profesyonel hayatın da değişecek. Bugünden itibaren iş hayatında da daha sınır tanımaz olacaksın. İstediğini elde etmek için doğru riskleri alıp korkusuzca ilerleyeceksin. İş yerine olan duygusal bağlılığından kurtulacak, kariyer hedeflerini ön planda tutacaksın. Haliyle bir yıldız gibi parlayacaksın. Ancak mevcut düzenini değiştirmen şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...