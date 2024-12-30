31 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sevdiklerinle güzel bir gün geçirmek için hazırlıklara başlayacaksın. Bu gecenin kusursuz geçmesi için dikkatli bir plan yapacak, yine dokunduğun her şeyi güzelleştireceksin. Görünen o ki en özel yılbaşı partilerinin mimarı Terazi burçları olacak.

Yaratıcı, zarif ve özenilmiş hazırlıklarında bir de Oğlak burcunda meydana gelen yeni Ay'ın etkisi yüzünü gösterecek. Haliyle her şey kusursuz olacak. Öte yandan bugün duygusal anlamda da dengini sağlayacak bir takım iç mücadeleler vereceksin. Gelecekten beklentilerini, geçmişi ve hayallerini inine boyuna düşüneceksin. Ailevi meseleleri içinde çözecek kendine yeni bir yol çizeceksin. Açıkçası bugünden itibaren huzura doğru yürüyeceksin. Ruhsal anlamda kendini iyi hissettiğin bir konfor alanının içerisinde yerini alacaksın.

Hadi biraz da paradan söz edelim! Ev almak ve yaşadığın yeri değiştirmek gibi bir gündemin de söz konusu olabilir. Bu aşamada bazı anlaşmalar ve düzenlemeler sonunda yeni yuvana da kavuşacak gibi görünüyorsun. Yeni yılda görüşmek üzere, sevgiyle kal...