onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
31 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
30.12.2024 - 19:02

Yılın son gününde sıcak ve sevgi dolu anlara hazır olun. Peki 31 Aralık Salı gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 31 Aralık Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sevdiklerinle güzel bir gün geçirmek için hazırlıklara başlayacaksın. Bu gecenin kusursuz geçmesi için dikkatli bir plan yapacak, yine dokunduğun her şeyi güzelleştireceksin. Görünen o ki en özel yılbaşı partilerinin mimarı Terazi burçları olacak. 

Yaratıcı, zarif ve özenilmiş hazırlıklarında bir de Oğlak burcunda meydana gelen yeni Ay'ın etkisi yüzünü gösterecek. Haliyle her şey kusursuz olacak. Öte yandan bugün duygusal anlamda da dengini sağlayacak bir takım iç mücadeleler vereceksin. Gelecekten beklentilerini, geçmişi ve hayallerini inine boyuna düşüneceksin. Ailevi meseleleri içinde çözecek kendine yeni bir yol çizeceksin. Açıkçası bugünden itibaren huzura doğru yürüyeceksin. Ruhsal anlamda kendini iyi hissettiğin bir konfor alanının içerisinde yerini alacaksın. 

Hadi biraz da paradan söz edelim! Ev almak ve yaşadığın yeri değiştirmek gibi bir gündemin de söz konusu olabilir. Bu aşamada bazı anlaşmalar ve düzenlemeler sonunda yeni yuvana da kavuşacak gibi görünüyorsun. Yeni yılda görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın