30 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugünden itibaren içsel bir yolculuğa çıkıyorsun! Her zamanki hayalperest ve meraklı kişiliğini bu kez de kendini keşfetmek için kullanacaksın. İçinin derinlerindeki seni, bilinçaltının ardındaki kişiyi ve gerçek arzularını fark edecek hedeflerine ulaşmak için harekete de geçeceksin.

Tam da bu noktada Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte kendine döneceksin. İçine, özüne ve isteklerine yöneleceksin... Belki de aslında bildiklerinle yüzleşeceksin. Kendine itiraf edecek, yolunu sonunda değiştirecek cesareti bulacaksın.

Değişim ise beraberinde büyük bir gücü getirecek. Kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak bu güç ile birlikte radikal kararlar da alabilirsin. Bir anda istifa etmeyi düşünebilir, yaşadığın yeri değiştirebilir ya da yaşam tarzında yeniliğe gidebilirsin. Böylece özgür ve mutlu da olacaksın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...