30 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün eğitim hayatında dair radikal ve güçlü kararlar verebilirsin. Bir süredir ertelediğin ya da her zaman heveslendiğin halde başlayamadığın o akademik süreç için ilk adımı atabilirsin. Belki yüksek lisans yapabilir, belki de yarım bıraktığın eğitim hayatına geri dönebilirsin.

Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte geç kalmış yollara çıkabilirsin. Bu sayede hayatında adeta ikinci şansı yakalayabilirsin. Tabii tüm bunlar için cesur olmalı ve en önemlisi de kendine güvenmelisin. Uzun soluklu bir maraton, keyif ve haz alacağın bir yolculuk seni bekliyor.

Tüm bu süreçte kimin yanında olacağı da çok önemli. Sahi elini kimin tutmasını istersin. İşte o kişiyle derin bağlar kurabilir, belki de onun motivasyonu ile bu kararı verebilirsin. Yolun açık, sen de keyfine bak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...