30 Mart Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün aklın ile kalbinin çatışmasına hazır olmalısın! Kalbinin söylediğini beynine, mantığına uyanı ise içine sindiremeyebilirsin. Zira hayal gücü ve manevi değerlerin öne çıkmasına neden olan Neptün'ün burcuna geçişiyle birlikte her zamanki akılcı bakış açın ile çatışabilirsin.

Belki de bu aşamada durmaya karar verebilirsin. Her zamanki telaşını ve işleri mantıkla, akılla çözme arzunu bir süreliğine de olsa kenara bırakarak geri çekilebilirsin. Bu sayede dinlenebilir, üzerindeki yorgunluğu atma fırsata bulabilirsin. Özellikle iş hayatına güzel bir hafta sonu molası vererek içindeki dengenin sağlanmasına fırsat verebilirsin.

Tam da bu noktada ailene ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırarak sevgiden güç alabilirsin. Bu dönemi bir arınma süreci olarak ele alıp huzur bulabilirsin. Tüm aileyi kalabalık bir masa etrafına topla ve derin bir nefes al! Şimdi dinlenme vakti. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...