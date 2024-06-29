30 Haziran Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün meydana gelecek Merkür ile Uranüs arasındaki atmışlık merakını ön plana çıkarabilir. Bu dönemde önce iç dünyanda büyük bir aydınlanma yaşayabilirsin. Daha sonra gizli kalan konular gün yüzüne çıkarma arzusuna kapılabilirsin. Özellikle romantik ilişkinde hiçbir sırra ve gizliliğe tahammülün yok gibi görünüyor. İlişkinde açıklık ve netliğe ihtiyacın var. Geçmişte yaşanan sorunları dahi yeniden masaya yatırmak, her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuşmak ve açıklığa kavuşturmak isteyebilirsin.

İş hayatında da benzer hislerle hareket edebilir, üstü kapalı konuşmalar ve imalardan rahatsız olabilirsin. Bu dönemde sessiz ve sakin ortamlarda kendini daha iyi hissedeceksin. Belki de hafta sonunu yalnız geçirmek iyi bir seçim olabilir. Bu sayede ilişkilerini ve gizli kalması gereken konuları haddinden fazla irdelemezsin! Tabii ortaya çıkması gereken sırları çözümlemek de yararına olacaktır. Tam da bu noktada dengeyi bulmalısın. Aksi takdirde kendini çokça yorabilir ve yıpranabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...