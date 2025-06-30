30 Haziran – 6 Temmuz 2025 Haftalık Burç Yorumları
Merhaba sevgili Astrodeha ailesi!
30 Haziran - 6 Temmuz 2025 haftasında gökyüzünde önemli bir hareketlilik bizleri bekliyor. Özellikle mistik Neptün'ün 4 Temmuz'da Koç Burcundaki Retrosuna başlaması, nadir görülen bu döngüyle birlikte zihnimizin biraz daha sisli, algılarımızın ise bulanık olabileceği bir döneme işaret ediyor. Bu süreçte yanlış kararlar alma eğilimi artabilir; dikkat ve farkındalıkla hareket etmek çok önemli.
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♈️ Koç Burcu Haftalık Yorumu
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♉️ Boğa Burcu Haftalık Yorumu
♊️ İkizler Burcu Haftalık Yorumu
♋️ Yengeç Burcu Haftalık Yorumu
♌️ Aslan Burcu Haftalık Yorumu
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♍️ Başak Burcu Haftalık Yorumu
♎️ Terazi Burcu Haftalık Yorumu
♏️ Akrep Burcu Haftalık Yorumu
♐️ Yay Burcu Haftalık Yorumu
♑️ Oğlak Burcu Haftalık Yorumu
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♒️ Kova Burcu Haftalık Yorumu
♓️ Balık Burcu Haftalık Yorumu
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