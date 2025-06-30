30 Haziran – 6 Temmuz 2025 Haftalık Burç Yorumları

(30 Haziran – 6 Temmuz 2025)

Bu hafta senin için 'atak ve yeniden yapılandırma' haftası olabilir. Mars’ın güçlü konumu, sende hem fiziksel hem de zihinsel bir hareketlilik yaratıyor. Yeni projelere başlaman için gökyüzü sana yeşil ışık yakarken, daha önce yarım kalmış ya da askıya alınmış işleri tekrar gündemine alman da olası. Bu defa farklı bir bakışla ele alman, başarıyı beraberinde getirebilir.

Hafta Ortası – Duygusal Açılımlar ve İyileşmeler

Ay’ın Jüpiter ile olumlu açısı sana duygusal olarak netlik kazandırıyor. Özellikle aile içinde ya da yakın çevrende açık kalmış meseleler varsa, konuşmak ve şifalandırmak adına güzel bir zaman. İçten gelen bir açıklıkla hareket edersen, karşındakilerle kalpten bağlar kurman kolaylaşır.

İletişim Gücü – Merkür & Mars Etkileşimi

Hafta boyunca Merkür’ün Mars ile bağlantısı, seni kelimelerinle etkileyici kılıyor. Düşüncelerini net ve güçlü bir şekilde ifade edebilirsin. Girişimlerde bulunmak, sunum yapmak, talep etmek ya da sınır koymak için oldukça destekleyici bir zaman. İş görüşmeleri, önemli konuşmalar veya yazılı işler için de değerlendirebilirsin.

Hafta Sonu – Sosyal Sürprizler & İlham

Venüs ile Uranüs’ün olumlu açısı, sosyal çevrende beklenmedik ama olumlu gelişmelere işaret ediyor. Yeni insanlarla tanışabilir, sana farklı fikirler sunacak ortamlarla karşılaşabilirsin. Beyin fırtınası yapabileceğin yaratıcı bir çevreye dahil olman da olası. Gönül meselelerinde ise sürpriz bir yakınlaşma gündeme gelebilir.

Pazar – İçe Dönüş ve Denge

Haftanın sonunda içsel bir durgunluk ihtiyacı belirebilir. Planlar aniden değişebilir ya da kalabalıktan uzaklaşma arzusu duyabilirsin. Bu sessizlik alanını içsel dengeyi sağlamak için kullanman faydalı olur. Meditasyon, yürüyüş ya da içsel sorgulama için zaman ayırabilirsin.

Koç için Haftanın Mottosu