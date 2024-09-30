30 Eylül - 6 Ekim 2024 Haftasının Yantrası: Şaman Arinna ve Haftanın Kristali: Akik Alsedon

Üçüncü göz çakrası ile ilişkili, Terazi, İkizler ve Kova burçları için zodyak 9 sayısına kadar titreşen kozmik bilinci artırmak için kullanılabilir. Psişik ve mistik vizyonlar da dahil olmak üzere, tam potansiyelinizi anlamak için öz değer duygularını artırabilir. Bu taşlar, kişinin gerçek duygulara erişmesine ve ifade etmesine yardımcı olur ve uygun şekilde programlandığında sizi fark edilmez veya görünmez hale getirebilir. Bu da tehlikeli yerlerde ve yeraltı dünyasındaki şamanik çalışmalar için yararlı olabilir. Akik kalsedon yaşama iradesini güçlendirebilir ve hafiflik, kendiliğindenlik, sevgi, tutku, arzu, erotizm, sadakat ve sadakat ile ilişkilidir.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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