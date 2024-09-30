30 Eylül - 6 Ekim 2024 Haftasının Yantrası: Şaman Arinna ve Haftanın Kristali: Akik Alsedon
30 Eylül - 6 Ekim 2024 Haftasının Yantrası: Şaman Arinna ve Haftanın Kristali: Akik Alsedon
Doğum haritalarımızın kalbi olan Güneş burcumuzun enerjisini yükselten Ay ve Güneş tutulmalarında yaşadığımız zorlayıcı enerjileri nötr kılan ve pozitife taşıyan başarı, şans ve istikrarın koruyucu yantrasıdır.
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Tüm burçlar tarafından oniks ve bakır üzerine doğum haritanız incelendikten sonra gezegen saatlerine göre hazırlanması gereklidir.
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Akik alsedon ile aşkı, şansı, başarıyı yaşamlarınıza çekin!
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