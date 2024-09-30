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30 Eylül - 6 Ekim 2024 Haftasının Yantrası: Şaman Arinna ve Haftanın Kristali: Akik Alsedon

etiket 30 Eylül - 6 Ekim 2024 Haftasının Yantrası: Şaman Arinna ve Haftanın Kristali: Akik Alsedon

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 15:01

Doğum haritalarımızın kalbi olan Güneş burcumuzun enerjisini yükselten Ay ve Güneş tutulmalarında yaşadığımız zorlayıcı enerjileri nötr kılan ve pozitife taşıyan başarı, şans ve istikrarın koruyucu yantrasıdır.

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Tüm burçlar tarafından oniks ve bakır üzerine doğum haritanız incelendikten sonra gezegen saatlerine göre hazırlanması gereklidir.

Tüm burçlar tarafından oniks ve bakır üzerine doğum haritanız incelendikten sonra gezegen saatlerine göre hazırlanması gereklidir.

Arinna yantra 9000 sayı sekansı ile hazırlanmştır. 

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Akik alsedon ile aşkı, şansı, başarıyı yaşamlarınıza çekin!

Akik alsedon ile aşkı, şansı, başarıyı yaşamlarınıza çekin!

Üçüncü göz çakrası ile ilişkili, Terazi, İkizler ve Kova burçları için  zodyak 9 sayısına kadar titreşen kozmik bilinci artırmak için kullanılabilir. Psişik ve mistik vizyonlar da dahil olmak üzere, tam potansiyelinizi anlamak için öz değer duygularını artırabilir. Bu taşlar, kişinin gerçek duygulara erişmesine ve ifade etmesine yardımcı olur ve uygun şekilde programlandığında sizi fark edilmez veya görünmez hale getirebilir. Bu da tehlikeli yerlerde ve yeraltı dünyasındaki şamanik çalışmalar için yararlı olabilir. Akik kalsedon yaşama iradesini güçlendirebilir ve hafiflik, kendiliğindenlik, sevgi, tutku, arzu, erotizm, sadakat ve sadakat ile ilişkilidir.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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