30 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftaya hızlı başlayacaksın! Gündeminde para ve ticari ilişkiler olacak. Chiron'un desteği ile bir süredir aklındaki alım-satımları yeniden düşüneceksin. Paranı değerlendirmek, öz kaynaklarını artırmak ve yatırımlarında karlılığı artırmak için farklı stratejiler belirlemelisin.

Tam da bu noktada birtakım resmi görüşmeler yapman ve ciddi toplantılara katılman gerekebilir. Paranı ve gücünü yönetirken odaklandığın hırsla bazı riskler alabilirsin. Yılın son dönemlerinde para piyasalarının nabzını tutarak attığın adımlarda başarılı olacağın aşikar. Risk almak işine yarayacaktır, ancak dikkatli olmalısın.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Bugün kalbinin sesine pek kulak vermeyebilirsin. Bunun yerine mantığınla hareket edip romantizmden uzaklaşabilirsin. Bize soracak olursan, partnerinle tatlı yakınlaşmalar ve biraz romantizm sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecektir. Günün stresini baş başa bir ortamda sevgi ile atmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...