30 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün özgürce sevmek ve sevilmek isteyeceksin... Ait olduğun yeri bulmak için güçlü bir değişim arzusunun peşine düşeceksin. Hayatını, ilişkilerini ve düzenini değiştirirken pek çok kalıbı da yıkacaksın.

Duygusal anlamda bağımsız olmak konusunda güçlü bir motivasyonla harekete geçeceksin. Chiron'un şifalı enerjisi ilişkilerine yansıyacak, çünkü iletişim dilin dahi değişecek. Her zamankinden daha derin konuşmalar yapacak, çevrendeki insanların hayatına anlam katacaksın. Yüreğini saran iyileşme enerjisini paylaşacaksın adeta! Toplumsal bir iyileşmenin ve yükselmenin de öncüsü olacaksın.

Tam da bu noktada haftaya vakıf işleri, gönüllü çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle başlayabilirsin. Bu durum sana heyecan katacağı gibi ruhsal anlamda da güçlenmeni sağlayacak. Cesur yeni dünyanın ve sevginin kazandığı günlerin mimarı olacaksın. Görünen o ki senden öğrenecek çok şeyimiz var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...