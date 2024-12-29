30 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün köklerinden şifa bulacaksın! Chiron'un ileri hareketi ile birlikte ardında bıraktıklarından güç aldığını hissedeceksin. Geleceğe bakmanın yolunun geçmişe dair yaraları iyileştirmek, eski sevgilerden güç almak olduğunu hissedeceksin. Tam da bu noktada huzuru kalbinde bulacaksın... Belki de haftaya sevdiklerine tatlı sürprizler yaparak başlarsın.

İşte bu sürprizlerin arasında büyüklerini aramak, kalabalık sofralarda bir araya gelmek ve sevgi ile geçmiş travmaları unutmak yer alabilir. Haklı olsan da özür dilemek, küslükleri bitirmek ve yaraları sarmak sana manevi anlamda öngöremediğin kadar büyük bir güç verecek.

Gelelim maddi konulara! İçsel anlamda iyileştiğin bu süreçte öz güvenin de artacak. Yeteneklerine güvenerek ön plana çıkmak isteyeceksin. Yıl bitmeden alkışı toplayarak başarıya giden yolda net adımlar atacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...