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30 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
29.12.2024 - 19:02

Köklerinizden güç ve şifa bulacaksınız! Peki 30 Aralık Pazartesi gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 30 Aralık Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün köklerinden şifa bulacaksın! Chiron'un ileri hareketi ile birlikte ardında bıraktıklarından güç aldığını hissedeceksin. Geleceğe bakmanın yolunun geçmişe dair yaraları iyileştirmek, eski sevgilerden güç almak olduğunu hissedeceksin. Tam da bu noktada huzuru kalbinde bulacaksın... Belki de haftaya sevdiklerine tatlı sürprizler yaparak başlarsın. 

İşte bu sürprizlerin arasında büyüklerini aramak, kalabalık sofralarda bir araya gelmek ve sevgi ile geçmiş travmaları unutmak yer alabilir. Haklı olsan da özür dilemek, küslükleri bitirmek ve yaraları sarmak sana manevi anlamda öngöremediğin kadar büyük bir güç verecek. 

Gelelim maddi konulara! İçsel anlamda iyileştiğin bu süreçte öz güvenin de artacak. Yeteneklerine güvenerek ön plana çıkmak isteyeceksin. Yıl bitmeden alkışı toplayarak başarıya giden yolda net adımlar atacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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