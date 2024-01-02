3 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün yeni yılın ilk kavgasına hazırlıklı olun. İlişkinizde sorunlar yaşayabilirsiniz! Uzun zamandır kendinizi ifade etmekte zorlandığınız ikili ilişkilere artık tahammülünüz kalmadı. Sosyal çevrende ya da romantik ilişkinde seni duymadığını hissettiğin kişiden uzaklaşmaya hazırsın. İlişkilerinde daha naif ve anlayışlı bir atmosfer arayışı içerisine giriyorsun.

Karşılıklı anlayışın, güçlü sevgi bağlarının ve ortak yönlerin olduğu bir aşk hayatını hak ediyorsun. Bekar Terazi burçları için yeni aşk, kalıcı güzellikler getirebilir. Partneri ile sorunlar yaşayanlar ise bugün biraz dikkatli olmalı, ilişkileriniz için dönüm noktasındasınız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...