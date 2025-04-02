Sevgili Yengeç, bugün kişisel değerlerinden söz edeceğiz! Zira kazanmak için kendine bir yol çizeceksin. Bunun için ise önce finansal seçimlerini, profesyonel hedeflerini ve isteklerini göz önünde bulunduracaksın. Yani duyguların ile mantığın, ihtiyaçların ile arzuların arasında bazı seçimler yapacaksın.

Kararlarının mantıksal olma, arzular yerine ihtiyaçlara yönelme ihtimalin bir hayli yüksek. Çıkarların doğrultusunda başarılarla dolu bir gün seni bekliyor. Bugün para kazanacağın, güç ve otorite elde edeceğin de aşikar.

Gelelim hayatında yaşanacak duygusal değişime! Kişisel değerlerinin değişmesi ya da bazı duygusal ihtiyaçların şimdilik ikinci plana atılmasıyla ilişki dinamiklerin değişebilir. Artık kendini düşünen bir tavırla ödün vermekten kaçınabilirsin. Kendini koruyarak aşkta da biraz da olsa çıkarcı olabilirsin. Bol şans! Bencillik yapmak senin için yeni de olsa biraz rahatlamanı sağlayacaktır, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...