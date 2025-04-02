Sevgili Terazi, bugün geçmişe dönebilirsin. Özellikle duygusal konularda eskileri hatırlayabilir, içten içe yaşadığın ikilemleri ve kararsılıkları dışa vurabilirsin. Ne istediğini keşfetmek ve ruhunun derinlerine inmek için ise mutlaka birtakım yüzleşmeler yaşamalısın.

Sahi, mutlu anlarında yanında kimin olduğunu hayal ediyorsun? Bu soruya yanıt bularak yola çıkmalısın. Böylece en doğru kararı verebilirsin. Yine de bir karar vermek için acele etme, sabırlı ol hislerinden emin olana kadar ise beklemeyi unutma.

Tam da bu noktada biraz da iş hayatından söz edelim! Kariyerin boyunca başladığın ancak tamamlayamadığın işlere odaklan, belki de çözüm bulabilir ya da şimdiki bakış açınla yepyeni bir işe imza atabilir, büyük başarılar elde edebilirsin. Aklını kullan ve başarılı olmak için elindeki verileri dikkatle incele. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...