Sevgili Kova, bugün gizli kalanı ortaya çıkarmak için harekete geçebilirsin. Tatlı bir telaş ile merakına yenik düşebilir, etrafında olup biten her şey hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsin. Görmediklerini görmek, bilmediklerini keşfetmek ve deneyimlemek için harekete geçmeye hazısın.

Tam da bu noktada iş hayatında yeniliklere odaklanabileceğin, araştırma ve geliştirme süreçlerine dahil olmayı tercih edebilirsin. Rutinleri de bozmalı, alıştığın düzeden çıkarak değişimi kucaklamalısın. Bu sayede farklı olanı keşfedebilir, güzelliklerden güç alabilirsin.

Ama gizli olana merakın aile içinde karmaşaya neden olabilir. Aman dikkat, öğrenmek istediğin sırlar aile geçmişinde yer alan derin travmaları tetikleyebilir. Zira öğrendiklerin senin de pek hoşuna gitmeyebilir. Bazı şeylerin gizli kalmasını sahiden isteyip istemediğini iyi düşünmelisin, geri dönüşü olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...