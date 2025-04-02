Sevgili Başak, bugün teknoloji ile başın derde girebilir. Dosyaları yedeklemeyi, dijital dünya üzerinden iletişim kurmak yerine yüz yüze olmayı tercih etmelisin. Temas kurmalı, hatta bağ ve iletişim kurarak ilişkilerini de desteklemelisin. Üstelik sadece iş hayatında değil, romantik ilişkilerde de bu konulara dikkat etmelisin.

Zira, iş hayatında yanlış anlaşılmalar ya da teknolojik aksaklıklar yüzünden işini yetiştiremeyebilirsin. Özel hayatında ise yanlış anlaşılmalar nedeniyle kırgınlıklar ve ayrılıklar yaşayabilirsin. Bu aşamada belki de aradaki mesafeleri aşmak gerekecektir. Belki ortaklarınla yeni projelerin detaylarını yüz yüze konuşabilirsin. Ya da partnerinle baş başa bir akşam yemeğinde aşk tazeleyebilirsin.

Kısacası sorunlara karşı alacağın basit önlemlerle duygu yoğunluğu fazla ve keyifli bir gün seni bekliyor. Tadını çıkarsan iyi edersin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...