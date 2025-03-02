3 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün toplumsal imajın her zamankinden önemli bir hale gelebilir. 'İnsanlar ne der?' kaygısına kapılmak ve bocalamak üzeresin. Toplum içindeki yerini ve statünü düşünerek kendini geri de çekebilirsin. Oysa kendine güvenmeli ve tereddüt etmemelisin.

Belki de biraz egolu davranıp bencil olmanın da zamanı gelmiştir. Özellikle de iş hayatında bilgine, yeteneklerine ve tecrübene güvenmelisin. Elbette kusursuz değilsin ama tuttuğunu koparacaksın. Tereddüt etme, yanlış da olsa fikrini beyan et ve gücünü göster.

Çevre baskısını aşk hayatında da hissedebilirsin. İlişkini gizli ya da derinde yaşamaya yönelebilirsin. Kendini serbest bırak, hayat senin unutma. Bu arada haftaya sosyalleşerek ve bolca hareketle başla. Bu sana düşündüğünden iyi gelecektir. Hatta senin gibi düşünen dostlarından güç de alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...