3 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün 'şık mı, yoksa rüküş mü olacaksın?' bilemedik! Çünkü yoğun duygular ve zihinsel karmaşayla başa çıkman gereken bir gün seni bekliyor. Gökyüzünün iki güçlü gezegeni Venüs ve Uranüs arasında gerçekleşen kare açı, hayatını birçok alanında değiştirebilir. Senin yapman gereken ise ne istediğine karar vermek!

Tabii bugün karar vermek çok da kolay olmayabilir. Günün ilk yarısında hemen hemen her konuda ikilemde kalabilirsin. Ne yesem, ne giysem, nereye gitsem?.. Biraz bekle ve hatta rahatlamak için nefes egzersizleri yapmayı den. Belki bir yoga dersine katılmak ya da sakin bir ortamda kitap okumak da sana iyi gelebilir.

Günün ikinci yarısında ise fikirlerin ve düşüncelerin biraz daha netleşebilir. Duygularının yoğunluğu ise azalacak gibi değil. Tam da bu nedenle aşk için tamamen duygularınla hareket ettiğin beklenmedik şeyler yapabilirsin. Zihnin karışık, aşkta cesur bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...