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3 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

3 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 19:02

Uranüs'ün etkisiyle karışan zihniniz ve Venüs'ün enerjisiyle hareketlenen aşk hayatınızla özel bir Pazar gününe hazır olun! Peki, 3 Mart Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 3 Mart Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün 'şık mı, yoksa rüküş mü olacaksın?' bilemedik! Çünkü yoğun duygular ve zihinsel karmaşayla başa çıkman gereken bir gün seni bekliyor. Gökyüzünün iki güçlü gezegeni Venüs ve Uranüs arasında gerçekleşen kare açı, hayatını birçok alanında değiştirebilir. Senin yapman gereken ise ne istediğine karar vermek! 

Tabii bugün karar vermek çok da kolay olmayabilir. Günün ilk yarısında hemen hemen her konuda ikilemde kalabilirsin. Ne yesem, ne giysem, nereye gitsem?.. Biraz bekle ve hatta rahatlamak için nefes egzersizleri yapmayı den. Belki bir yoga dersine katılmak ya da sakin bir ortamda kitap okumak da sana iyi gelebilir.

Günün ikinci yarısında ise fikirlerin ve düşüncelerin biraz daha netleşebilir. Duygularının yoğunluğu ise azalacak gibi değil. Tam da bu nedenle aşk için tamamen duygularınla hareket ettiğin beklenmedik şeyler yapabilirsin. Zihnin karışık, aşkta cesur bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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