3 Mart Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün uzun zamandır hayalini kurduğun güne uyanıyorsun! Haftaya son derece canlı, enerjik ve motive başlayabilirsin. Hayallerinin gerçek olduğu gün boyunca şanslı da olacaksın. İşte tam da bu noktada karşına çıkan fırsatları kaçırmamalısın. Her imkanı değerlendirmeye, daima kazanmaya ve yükselmeye odaklanmalısın.

Başarılarla dolu bir hafta geçirebilirsin. Beklenmedik tekliflere, ansızın kapını çalan iş alternatiflerine açık olmalısın. Bulunduğun pozisyondan daha üste çıkacağın ve statü atlayacağın bir süreç seni bekliyor.

Gelelim aşk hayatına. Duygusal anlamda da yoğun olabilirsin bugünlerde! Seni aşırı mutlu eden romantik haberler alabilir, duygusal yakınlaşmalarla aşka kapılabilirsin. Ailen büyüyor, evlat sahibi olabilir ya da evlat edinebilirsin. Zira, yuvanda çocuk enerjisi ve bolluğu var gibi görünüyor. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...