3 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün ertelediklerin üzerine yığılabilir! Yarım bıraktıkların, 'Sonra yaparım' dediklerin ya da başlamaya cesaret edemediğin konular gündeminde yer alabilir. İşte bu aşamada tüm gücünü toplamanın zamanı geldiğini hissedebilir ve elini taşın altına koyabilirsin.

Cesur adımlarla geleceğini kontrol etmenin zamanı geldi. Silkelenip kendine gelmeli, bir yerden başlamalısın. Bu sayede güç ve başarı elde edebilirsin. Yeni ve güçlü projelerini hayata geçirebilir, iş dünyasında söz sahibi olabilirsin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. İtiraf etmediğin, duygularını açığa vuramadığın ve hatta belki de platonik olduğunu sandığın aşkına karşılık bulabilirsin. Bir küçük itiraf aşk hayatını renklendirebilir. Hayatını bambaşka bir hale getirebilir. Görünen o ki hem iş hem de aşk hayatında cesur olmanın günü bugün. Her ne istiyorsan, git ve al. Zira hiçbir şey önünde duramaz bugün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...