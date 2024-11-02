3 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sıra dışı yaklaşımlarla yeni bir sen göreceğiz. Bu durum, sen dahil herkesi biraz şaşırtacak. Ancak Venüs'ün karşıt enerjiyi biriktirdiği bugün yenilik ve değişiklik yapma isteğin artacak. Monotonluktan ve tek düze olandan uzaklaşmak, düzeni ve dengeyi hiçe sayarak farklı bir enerji ile dolmak isteyeceksin.

Tam da bu noktada iş değişikliği hakkında ne düşünüyorsun, bilmeliyiz! Zira senin için rutin olan ve alıştığın düzenden çıkmak için ilk atman gereken adım iş hayatın ile ilgili. Konfor alanından çık. Bunun için iş görüşmelerinde sıra dışı yanlarını, geri planda kalan yeteneklerini ve gücünü göster. İlham veren bir karaktere ve yaratıcı bir enerjiye sahipsin. Ve bunu herkes görmeli.

Öte yandan belki bazı düşüncelerini ve tasarımlarını kendine saklamak isteyebilirsin. Çünkü kendi işin ve yeni bir girişim için bazı meslek sırlarına ihtiyacın olacak. Bu süreçte ihtiyaç duyduğun destek ise partnerinden gelecek. İş fikrinin gücüne de ilişkinin derinliğine de güvenmenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...