3 Kasım İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün iş değişikliğine hazır mısın? Bu dönem hayatına etki edecek olan Uranüs enerjisi, senin için beklenen kararı verme cesareti demek. Eskiden uzaklaşacak ve geçmişin yanlışlarından sıyrılıp geleceğin modern öngörüsüne kapılacaksın. Bu sayede yeni ve güçlü projelere imza atabilirsin.

Kariyerinde önünde açılacak yeni yollar, ilginç iş fikirleriyle hayatını değiştirme şansına dönüşebilir. Bu denli keskin bir zekanın ödülünü hak ettiğini biliyorsun. Bunu almak için hemen harekete geçmen ise şart. Üstelik yeni yollara odaklanacağın tek konu kariyer de olmayacak. İlginç dostluklar kurarak sürpriz ilişkilerle kendine yeni bir sosyal çevre de inşa edebilirsin.

Tam da bu noktada ilişkilerin üzerine konuşmalıyız. Yeni bağlar ve güçlü ilişkiler iş hayatında başarının öncüsü olabilir. Çevren genişlerken iş hayatındaki dengeyi de hedeflemelisin. Zira bir taş ile iki kuş vurabilirsin. Venüs ve Uranüs'ün karşıt enerjisi altında yeniliği kucaklamaya cesaret et, yeter! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...