3 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün hedeflerin doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceksin. Geçmiş kimliğini sanki elinin tersi ile itecek ve kendi yolunu çizeceksin... Geçmiş ilişkilerini, sana dayatılan yaşam tarzını ve baskılandığın her konuyu elinin tersi ile iteceksin. Kontrolü eline alacak, kendin olacaksın!

Tam da bu noktada kişisel hedeflerine yürümek ve hayallerini gerçekleştirmek için hazır olduğunu fark edeceksin. Bunun için bir an önce harekete geçmelisin. İstediğin yolda güçlü adımlar atarak toplumsal imajını da yenileyebilirsin. Peki hâlâ neyi bekliyorsun?

Bize soracak olursan, bazı duygusal bağlardan kopamıyor ve özgürleşemiyorsun. Özellikle aile hayatında ihtiyacın olan netliği ve düzeni kurmak için bekliyorsun. Kendini açıkça ifade etme zamanı geldi. Hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan, bazı şeyler değişmeli. Bunu sen de biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...