3 Aralık Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün yarım kalanlar akılına gelecek. Bugüne dek gerçekleştiremediğin ancak aklında kalan projeler için harekete geçeceksin. Özellikle kariyerinin seyrini değiştirecek adımlar atacaksın. İlgi alanlarını ve hobilerini işe dönüştürmek için yola çıkmak üzeresin.

Hayal dünyana ve keskin zekana uygun projelerle başarına başarı katacaksın. Bu aşamada sezgilerin sana rehberlik edecek. Kâra dönüştürebileceğin işler için gereken cesaretin yanında yatırımı da bulacaksın. Bu aşamada köklü bir miras sayesinde maddi anlamda tamamen refaha kavuşacaksın. Hayatının geri kalanında para sorunu yaşamadan bağımsızlığını ilan etme şansın var!

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Romantik ilişkinde bazı sınırların aşılmasına izin veriyorsun. Sanıyoruz artık bu durum seni yormaya başlayacak. 'Dur' demenin vakti geldi. Sınırlarını net bir şekilde çizmeli, iletişimde net olup kendini açıkça ifade etmelisin. Bu sayede kimsenin alanını işgal etmesine izin vermeyecek ve ilişkinde dengeyi bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...