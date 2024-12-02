3 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aile geçmişi gündeminde yer alacak! Derin yaralarını ve geçmiş travmalarını düşüneceksin. Bir çözüme ulaşmak, yüklerinden arınmak ve aslında senin olmayan sorunlardan kurtulmak isteyeceksin. Adeta yeni bir düzen inşa edip geçmişi kapatacaksın. Aile içinde bir temizlik yapacaksın desek çok da yanlış olmaz. Zira sana zarar veren kişileri de hayatından çıkaracaksın.

İşte tam da bu noktada açık ve net olacaksın! Yapılan hataları insanların yüzüne vuracak, kendinle de benzer yüzleşmeler yapacaksın. Adaletli bir yaklaşımla gerektiğinde özrünü de dileyecek düzeni sağlayacaksın. Yeni düzen ise resmen güven ve saygı çerçevesinde kurulacak... Yüreğine su serpilecek!

İlişkilerinde özgürleşmek, aslında tüm hayatına uyum ve düzen getirecek. İş hayatında daha rahat bir zihinle hareket etme şansı bulacak, işine odaklanacaksın. Bu sayede daha başarılı olduğunu da fark edeceksin. Mükemmeli elde etme şansın bir hayli yüksek. Kendine güven yeter! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...