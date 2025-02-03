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3 - 9 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

etiket 3 - 9 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 14:31

3 - 9 Şubat 2025 haftasının yantrasının ve kristalinin detaylarına bakalım.

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Şaman Yantra koleksiyonundan: Otin

Şaman Yantra koleksiyonundan: Otin

Şaman Yantra koleksiyonumuzdan otin, aşk ve evliliği Koruyan, sevgi bağını güçlendiren Şaman Yantra. Doğum haritalarınızda zayıf yerleşmiş Venüs, Ay, Mars yerleşimi ve yedinci ev zararlı konumda ise aşk ve evlilik ilişkilerimizde gelgitler, dengesiz enerjiler oldukça yorucu olur ve sudan sebepler ile ilişkilerimiz hırpalanır. Otin yantra tüm bunları iyileştiren semboller ve sayı sekansları ile aşkı evliliği eş ya da sevgilimiz ile duygusal sevgi bağını arttırıp güçlendiren bir yantradır.

 

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantraların tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanı kristali: Yeşim

Haftanı kristali: Yeşim

Çakralar - Kalp Çakrası

Zodyak - Koç, Boğa, İkizler, Terazi

Element - Toprak

Sayısal Titreşim 11

Tipik renkler - Kremsi beyaz, soluk yeşilden zümrüt yeşiline, mavi, lavanta-leylak rengi ve pembe.

Yeşim ile İyileşme

♥ İstikrar ♥ Uzun Ömür ♥ Doğurganlık ♥ Huzur ♥ Bilgelik ♥ Pratiklik ♥ Huzur ♥ Denge ♥ Barış ♥ Uyum ♥ Ilımlılık ♥ Perspektif

Yeşim, huzur ve saflığın sembolüdür. Huzur içinde toplanan bilgeliği ifade eder. Sevgiyi ve beslenmeyi artırır. Koruyucu bir taş olan Yeşim, kullanıcıyı zarardan korur ve uyum getirir. Yeşim iyi şans ve dostluk çeker. Kişiliği dengeler ve kendi kendine yeterliliği teşvik eder.

Zihni yatıştırır, olumsuz düşünceleri serbest bırakır. Fikirleri teşvik eder. Bir 'rüya taşı' olan Yeşim, anlayışlı rüyalar getiriyor. Özellikle sinirlilik olmak üzere duygusal salıvermeye yardımcı olur. Yeşim sizi gerçekte olduğunuz kişi olmaya teşvik eder.

Yeşim, vücudun filtrasyon ve eliminasyon organlarına yardımcı olur. Böbrek problemlerini ve böbrek üstü bezlerini tedavi etmek için mükemmeldir. Yeşim toksinleri uzaklaştırır, iskelet ve hücresel sistemleri yeniden bağlar ve dikişleri iyileştirir. Doğurganlığa ve doğuma yardımcı olur. Yeşim vücut sıvılarını dengeler.

Yeşil Yeşimin iyileştirici özellikleri

Çakralar - Kalp Çakrası

Gezegen - Merkür

Tipik renk - Yeşil

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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