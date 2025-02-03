3 - 9 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Çakralar - Kalp Çakrası
Zodyak - Koç, Boğa, İkizler, Terazi
Element - Toprak
Sayısal Titreşim 11
Tipik renkler - Kremsi beyaz, soluk yeşilden zümrüt yeşiline, mavi, lavanta-leylak rengi ve pembe.
Yeşim ile İyileşme
♥ İstikrar ♥ Uzun Ömür ♥ Doğurganlık ♥ Huzur ♥ Bilgelik ♥ Pratiklik ♥ Huzur ♥ Denge ♥ Barış ♥ Uyum ♥ Ilımlılık ♥ Perspektif
Yeşim, huzur ve saflığın sembolüdür. Huzur içinde toplanan bilgeliği ifade eder. Sevgiyi ve beslenmeyi artırır. Koruyucu bir taş olan Yeşim, kullanıcıyı zarardan korur ve uyum getirir. Yeşim iyi şans ve dostluk çeker. Kişiliği dengeler ve kendi kendine yeterliliği teşvik eder.
Zihni yatıştırır, olumsuz düşünceleri serbest bırakır. Fikirleri teşvik eder. Bir 'rüya taşı' olan Yeşim, anlayışlı rüyalar getiriyor. Özellikle sinirlilik olmak üzere duygusal salıvermeye yardımcı olur. Yeşim sizi gerçekte olduğunuz kişi olmaya teşvik eder.
Yeşim, vücudun filtrasyon ve eliminasyon organlarına yardımcı olur. Böbrek problemlerini ve böbrek üstü bezlerini tedavi etmek için mükemmeldir. Yeşim toksinleri uzaklaştırır, iskelet ve hücresel sistemleri yeniden bağlar ve dikişleri iyileştirir. Doğurganlığa ve doğuma yardımcı olur. Yeşim vücut sıvılarını dengeler.
Yeşil Yeşimin iyileştirici özellikleri
Çakralar - Kalp Çakrası
Gezegen - Merkür
Tipik renk - Yeşil
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.
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