3 - 9 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Şaman Yantra koleksiyonumuzdan otin, aşk ve evliliği Koruyan, sevgi bağını güçlendiren Şaman Yantra. Doğum haritalarınızda zayıf yerleşmiş Venüs, Ay, Mars yerleşimi ve yedinci ev zararlı konumda ise aşk ve evlilik ilişkilerimizde gelgitler, dengesiz enerjiler oldukça yorucu olur ve sudan sebepler ile ilişkilerimiz hırpalanır. Otin yantra tüm bunları iyileştiren semboller ve sayı sekansları ile aşkı evliliği eş ya da sevgilimiz ile duygusal sevgi bağını arttırıp güçlendiren bir yantradır.

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