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3 – 9 Şubat 2025 Haftanın Gökyüzü Enerjileri

etiket 3 – 9 Şubat 2025 Haftanın Gökyüzü Enerjileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 07:01

Astrolojik olaylara genel bakış (3-9 Şubat 2025)

Bu hafta, yaşamın kilit alanlarını etkileyen gezegen hareketleriyle dolu. Kariyer fırsatlarından derin duygusal bağlantılara kadar, kozmos bir haftalık sürprizler ve ilerleme için hizalanıyor.

Venüs uyumlu Jüpiter (4 Şubat): Bu şanslı yönü ilişkileri, özgüveni ve finansal refahı artırır. Aşk, yaratıcılık ve akıllıca yatırımlar yapmak için harika bir zaman.

Başak burcunda Dolunay (6 Şubat): Bu pratik ama duygusal olarak yoğun Dolunay, kariyer hedeflerine, sağlık konularına ve ilişkilere açıklık getiriyor. Projeleri bitirmek ve gelecekteki hırsları analiz etmek için mükemmel bir zaman.

Mars olumlu açıda Uranüs (7 Şubat): Heyecan verici gelişmeler ve hızlı ilerleme bekleyin. Kariyer, ilişkiler ve kişisel motivasyondaki ani atılımlar bir ivme dalgası getirecektir.

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Koç:

Koç:

Venüs burcunuzda seyri sefasındayken, bu hafta kendini ifade etme ve kişisel manyetizma dönemine adım atıyorsunuz. İster romantizm ister yaratıcılık veya kendi benlik imajınız olsun, arzularınızı kucaklamak ve tutkularınızı güvenle takip etmek için mükemmel bir zaman. Enerjiniz cesurdur ve öne çıkmaya ve sizi heyecanlandıran şeye doğru harekete geçmeye hazırsınız. 4 Şubatta Jüpiter doğru seyrine başlıyor. İkizler evinizde ve aile yaşamınızda bir özgürlük ve genişleme duygusu getiriyor. Yaşam durumunuzda değişiklikler yapmaya veya sevdiklerinizle büyümeyi ve pozitifliği teşvik edecek şekilde yeniden bağlantı kurmaya teşvik edilebilirsiniz. Bu hafta, her şey kendinizi iddia etmek ve aidiyet duygunuzu genişletmekle ilgili. Akışta ve kabulde kalın. Özel yaşamınızı yapılandırmak için mücadele verin.

Boğa:

Boğa:

Venüs Koç burcunda seyri sefasına başlarken, doğum haritalarınızda 12. yalnızlık, iç çalışma ve yansıma evinizi aydınlatır. Bu, daha derin benliğinizle bağlantı kurmanın ve ihmal etmiş olabileceğiniz tüm duygusal ihtiyaçları ele almanın zamanıdır. Daha içe dönük hissedebilirken, ilişkilerde ne istediğiniz ve kendinize nasıl değer verdiğiniz konusunda da bir netlik duygusu vardır. Jüpiter 4 Şubat’ta doğru seyri ikizler burcunda, odak noktanız finansal konulara ve kaynaklara doğru çekecek ve sizi hedefleriniz üzerinde harekete geçmeye teşvik ediyor. Özellikle maddi güvenliğinizi iyileştirmek söz konusu olduğunda, büyümeye doğru adımlar atmaya başlamanın zamanı geldi. Bu hafta, içsel gelişiminizi kucaklayın ve finansal genişlemeye yönelik düşünceli hamleler yapın. Aşk hayatınızda olumlu enerjilere açık olun.

İkizler:

İkizler:

Venüs Koç burcunda seyri sefasına başlarken, doğum haritalarınızda 11. evinize girerek sosyal alanınızı ve uzun vadeli hedeflerinizi harekete geçirir. Bu, arkadaşlarla bağlantı kurma, benzer düşünen bireylerle iş birliği yapma ve gruplar içinde bireyselliğinizi ifade etme zamanıdır. Etrafınızda insanları içine çeken manyetik bir enerji var ve vizyonunuzu paylaşanlarla uyum sağlamak için harika bir hafta. Jüpiter 4 Şubat’ta ikizler burcunda doğru seyrine başlarken kişisel hayatınıza bir şifalanma duygusu geri geliyor yaşamlarınıza. Yolunuza yeni büyüme fırsatları gelirken, kendinizi daha özgüvenli ve iyimser hissetmeniz muhtemeldir. Bu hafta, kişisel gelişimi ve iyimserliği kucaklarken sosyal bağlantılarınıza yaslanın. Aşk hayatınızda kıskanç kişilerden kaynaklı sorunlara dikkat edin.

Yengeç:

Yengeç:

Venüs Koç burcunda seyri sefasına başlarken, doğum haritalarınızda ve kamu imajının 10. evini aydınlatıyor. Bu, profesyonel hayatınıza bir enerji patlaması getirerek sizi hedeflerinize doğru cesur adımlar atmaya teşvik eder. Yeteneklerinizi ifade etme ve sıkı çalışmanız için takdir isteme konusunda kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. 4. Şubat’ta Jüpiter, ikizler burcunda doğru seyrine başlıyor. Doğum haritalarınızda 12. evinize enerji vererek bir ruhsal yenilenme ve kişisel yansıma dönemini teşvik eder. İç dünyanızla bağlantı kurmaya ve kariyer yolunuzu daha derin değerleriniz ışığında yeniden değerlendirmeye çağrılmış hissedebilirsiniz. Bu hafta, profesyonel hırsı kişisel yansıma ile dengelemeye odaklanın. Özel yaşamınızda dikkatli kararlar almaya çalışın.

Aslan:

Aslan:

Venüs Koç burcunda seyri sefasına başlarken doğum haritalarınızda seyahat, yüksek öğrenim ve felsefeden oluşan 9. eviniz canlanıyor. Bu, yeni fikirleri keşfetme, entelektüel arayışlara katılma ve hatta sizi heyecanlandıran bir macera planlama zamanıdır. Genişlemeyi kucaklamaya ve dünya anlayışınızı derinleştirmeye hazırsınız. 4 Şubat'ta Jüpiter, doğum haritalarınızda paylaşılan kaynaklar ve samimi bağlar aracılığıyla bağlantı ve büyüme fırsatları getirerek İkizler burcunda seyrine başlıyor. Bu geçiş sizi dönüşümün gücünü benimsemeye ve duygusal, finansal veya ruhsal olarak daha derin bir yakınlığa doğru adımlar atmaya teşvik eder. Bu hafta, her şey yeni ufuklar keşfetmek ve kişisel bağlantılarınızı derinleştirmekle ilgili.  Aşk hayatınızda eş ya da sevgiliniz ile daha fazla zaman geçirip romantizme önem verin.

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Başak:

Başak:

Venüs Koç burcunda seyri sefasına başlarken, doğum haritalarınızda samimiyeti, paylaşılan kaynakları ve dönüşümü yöneten 8. evinizi harekete geçirir. Bu, duygusal bağlantılarınızı derinleştirmek ve hayatınızın artık size hizmet etmeyen yönlerini dönüştürmek için güçlü bir zamandır. İlişkilerinizin gizli tarafını keşfetmek ve duygusal ihtiyaçlarınız hakkında daha ciddi olmak için çekilebilirsiniz. Jüpiter 4 Şubat’ta doğru seyrine İkizler burcunda başlıyor.  Doğum haritalarınızda11. arkadaşlık eviniz ve uzun vadeli hedefleriniz odaklanıyor. Sosyal çevrenizi genişletmek veya uzun süredir devam eden bir hayali gerçekleştirmeye yönelik adımlar atmak için yeni fırsatlar bulabilirsiniz. Bu hafta, anlamlı bağlantılara dalın ve hedeflerinize giden yolu keşfedin. Aşk hayatınızda uyum barış ahenk enerjisine ayak uydurun.

Terazi:

Terazi:

Venüs Koç burcunda seyri sefasına başlarken, Doğum haritalarınızda 7. ortaklık ve ilişki eviniz devreye girer. Bu ister aşk ister iş veya yakın arkadaşlıklarda olsun, bire bir bağlantılarınız için güçlü bir zamandır. Daha dinamik ve tutkulu etkileşimlere ilgi duyuyorsunuz ve ilişkileriniz için yeni niyetler belirlemek için iyi bir hafta. 4 Şubat’ta İkizler'e seyrine başlayan Jüpiter, kariyerinizde ve kamusal yaşamınızda bir değişim getirerek profesyonel gelişim için fırsatlar sunar. Kariyerinizde cesur bir adım atmaya veya işiniz için takdir edilmeye teşvik edilebilirsiniz. Bu hafta, ilişkilerinizi kariyer ilerlemeleriyle dengelemeye odaklanın.

Akrep:

Akrep:

Venüs Koç burcunda seyri sefasına başlarken Doğum haritalarınızda 6. iş, sağlık ve günlük rutin eviniz enerjilenir. Bu, kişisel bakıma odaklanmak ve günlük hayatınıza daha fazla uyum getirmek için harika bir zamandır. İster daha sağlıklı bir rutine bağlı kalmak ister iş dinamiklerini iyileştirmek olsun, refahınızı artıran pratik değişiklikler yapmaya hazırsınız. Jüpiter'in 4. Şubat’ta doğru seyri ile İkizler burcuna girmesi, doğum haritalarınızda profesyonel gelişim için genişleme ve fırsatlar getirerek kariyerinizin 10. evini canlandırır. Hedeflerinizi ilerletmek ve uzun vadeli başarınızı inşa etmek için harekete geçmek için harika bir zaman. Bu hafta, kariyer gelişimi için yeni fırsatları kucaklarken iş hayatınızda dengeyi bulun.

Yay:

Yay:

Venüs Koç burcunda seyri sefasına başlarken Doğum haritalarınızda yaratıcılık, romantizm ve kendini ifade etmenin 5. evini harekete geçirir. Zevke dalma, tutkularınızın peşinden gitme ve eğlenme havasındasınız. İster yaratıcı bir proje ister romantik bir bağlantı veya eğlenceli bir aktivite olsun, sizi canlı hissettiren şeyi kucaklamanın neşesini bulacaksınız. Jüpiter'in 4 Şubat’ta İkizler burcunda doğru seyri ile doğum haritalarınızda seyahat, yüksek öğrenim ve felsefenin 9. eviniz odak noktasına geliyor. Zihninizi genişletme, yeni fikirler keşfetme ve büyümenize ve gelişmenize yardımcı olacak deneyimler arama zamanı. Bu hafta, kendinizi yeni deneyimlere açarken yaratıcılığı ve neşeyi kucaklayın.

Oğlak:

Oğlak:

Venüs Koç burcunda seyri sefasına başlarken, Doğum haritalarınızda 4. evinizi, ailenizi ve iç temelinizi harekete geçirir. Bu, ev hayatınıza bir odak noktası getirerek sizi kendinizi ve sevdiklerinizi beslemeye teşvik eder. Daha uyumlu ve rahat bir yaşam alanı yaratma veya aile üyeleriyle anlamlı bir şekilde yeniden bağlantı kurma dürtüsünü hissedebilirsiniz iyi değerlendirin dostluklarınız geliştirin ve birlikte zaman geçirmek için planlamalar yapın. 4 Şubat’ta İkizler'de doğru seyrine başlayan Jüpiter, paylaşılan kaynaklar, samimiyet ve dönüşümden oluşan doğum haritalarınızda 8. evinize genişleme getiriyor. Eski kalıpları bırakmanın ve derin duygusal bağlantılar ve finansal gelişim için yeni olasılıkları benimsemenin zamanı geldi. Bu hafta, daha derin bağlantılarınızda dönüşüme izin verirken ev hayatınızı beslemeye odaklanın. Aşk hayatlarınızda akışta kalın ve duygularınızı ifade edin.

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Kova:

Kova:

Venüs Koç burcunda seyri sefasına başlarken Doğum haritalarınızda 3. iletişim, öğrenme ve kısa yolculuklar eviniz enerjilenir. Bu ister yazarak ister konuşarak veya sosyalleşerek kendinizi güvenle ifade etmenin zamanıdır. Yakın çevrenizle bağlantı kurma ve canlı sohbetlere katılma dürtüsünü hissedebilirsiniz. Jüpiter'in 4 Şubat’ta ikizler burcunda doğru seyrine başlıyor, bire bir bağlantılarınıza genişleme ve büyüme getirerek doğum haritalarınızda 7. ilişki evinizi canlandırır. Aşk, iş veya arkadaşlıkta ortaklıkları derinleştirmek için fırsatlar bulabilirsiniz. Bu hafta, net iletişime ve kilit ilişkilerinizi güçlendirmeye odaklanın.

Balık:

Balık:

Venüs Koç burcunda seyri sefasına başlarken, Doğum haritalarınızda 2. finans, değerler ve öz değer evinizi harekete geçirir. Bu, maddi güvenliğinize odaklanmanın ve değerlerinizle uyumlu seçimler yapmanın zamanıdır. İster gelirinizi artırmak ister kaynaklarınızı yeniden değerlendirmek veya finansal hedefler belirlemek olsun, finansal durumunuzu iyileştirmek için harekete geçmeye hazırsınız. Jüpiter 4 Şubat’ta İkizler burcunda doğru seyrine başlarken,  doğum haritalarınızda 6. iş, sağlık ve günlük rutin eviniz odak noktasına gelir ve profesyonel yaşamınızda büyüme fırsatları sunar. Çabalarınızın karşılığını vermeye başladığını ve uzun vadeli kariyer hedeflerinize doğru ilerleme kaydedebileceğinizi görebilirsiniz. Bu hafta, kariyer hedeflerinizi ilerletirken finansal istikrarınızın sorumluluğunu üstlenin.

NOT: Haftalık burç yorumlarınızı Güneş yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyunuz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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