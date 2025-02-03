3 – 9 Şubat 2025 Haftanın Gökyüzü Enerjileri

Astrolojik olaylara genel bakış (3-9 Şubat 2025)

Bu hafta, yaşamın kilit alanlarını etkileyen gezegen hareketleriyle dolu. Kariyer fırsatlarından derin duygusal bağlantılara kadar, kozmos bir haftalık sürprizler ve ilerleme için hizalanıyor.

Venüs uyumlu Jüpiter (4 Şubat): Bu şanslı yönü ilişkileri, özgüveni ve finansal refahı artırır. Aşk, yaratıcılık ve akıllıca yatırımlar yapmak için harika bir zaman.

Başak burcunda Dolunay (6 Şubat): Bu pratik ama duygusal olarak yoğun Dolunay, kariyer hedeflerine, sağlık konularına ve ilişkilere açıklık getiriyor. Projeleri bitirmek ve gelecekteki hırsları analiz etmek için mükemmel bir zaman.

Mars olumlu açıda Uranüs (7 Şubat): Heyecan verici gelişmeler ve hızlı ilerleme bekleyin. Kariyer, ilişkiler ve kişisel motivasyondaki ani atılımlar bir ivme dalgası getirecektir.