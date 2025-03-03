3 – 9 Mart 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Galenit, antik çağlarda çeşitli farklı nedenlerle kullanılmıştır, ancak esas olarak eritme için kullanılır. Bu mineral çok düşük sıcaklıklarda erir ve bu da onu çalışması kolay bir malzeme haline getirir. Eski Mısırlılar, Galenit’i toz haline getirip gözlerinin etrafına sürerlerdi. Bu, sıcak çöl güneşinin parıltısını azaltmak ve pestisitleri pul pul dökülmüş yüzlerinden uzak tutmak için yapılırdı. Ayrıca, Eski Romalılar Galenit'i eritir ve hem su borularını hem de hamamlarını yapmak için kullanırlardı. Ayrıca, Eski Babil ve Asur halkı onu inşaat malzemesi olarak kullanır ve onunla inşa ederdi. Ayrıca, Çin imparatorlukları Galenit’i para yapmak için kullandığından, para birimi biçiminde bir rol de buldu. Galenit minerali çok yönlüdür!
Anlam ve Enerji
Galenit bildiğimiz en güçlü topraklama taşlarından biridir ve hedeflerine doğru sürekli çalışan herkese tavsiye ederiz. Galenit ile çalışırken kök çakramız açılır ve aktive olur, bu da kendimizi tamamen toprağa bağlamamızı sağlar. Fiziksel olarak, bu taş çok yoğun ve ağırdır, bu da Galenit'in yaydığı titreşimleri çok güçlü hale getirir. Bu taşla çalışırken hissedilen enerji çok güçlüdür ve içsel olarak ruh ve bedeninizi şarj etmenize yardımcı olur. Uzun ve zorlu görevleri tamamlamak için çok ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlar. Bu taşı herhangi bir iş yerine, ofise, meditasyon veya egzersiz odasına yerleştirmenizi öneririm. Galenit, kişiyi harekete geçirebilecek pozitif enerjiyle ortamı dolduracaktır.
Uzun ve derin meditasyon seansları için Galenit'i öneriyoruz. Bu taş, tamamen rahatlamak için gereken enerjiyi sağlayacak ve bu deneyimler için fazlasıyla yaşam gücü sunacaktır. Meditasyon yaparken doğrudan önünüze bir parça Galenit koymanızı ve odadaki tüm enerjinin emildiğini hayal etmenizi öneririm. Niyetlerinizi bu kübe, tüm bu yeni bulunan enerjinin yanına yerleştirin. Meditasyonu bitirdiğinizde, bundan sonraki her gün bu taşı yanınızda taşıdığınızdan emin olun. Bu minik kristal, bol miktarda enerjinin yanı sıra 'aşırı yüklü' niyetlerinizi ve arzularınızı da içerir.
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.
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