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3 – 9 Mart 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

etiket 3 – 9 Mart 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 10:01

3 – 9 Mart 2025 haftasının yantrası Sri Om Quidsi Quadro ve kristali galenit

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Hint yantra koleksiyonundan Sri Om Quidsi Quadro Yantra

Hint yantra koleksiyonundan Sri Om Quidsi Quadro Yantra

Sri Om Quidsi Quadro Yantra kutsal yazıtlarda evrenin koruyucusu ilahi annenin donanması olarak geçmektedir.

Doğum haritalarımızda dokuz gezegenin enerjisini en üst oktava getirir. Sri Om Quidsi Quadro  Yantra  üzerinde bulunan her bir sembol trigonemetri ve altın oranın en güçlü hizalanmasını bir araya getirir. Evren ve insan arasındaki ruhsal bedensel enerjinin uyumlanıp korunmasında fayda sağlar. Tüm yaşamsal alanlarımızda etkili bir koruma şans ve istikrarın etkili olmasında yarar sağlar ve insan bedeninde bulunan 7 çakranın temizlenip arınmasında çok etkilidir.

Tam ortasındaki sembol üçgenin içindeki nokta ve yantranın merkezi olan Bindu, aynı zamanda mutlak mutluluk çakrası anlamına gelen Sarva Anandmayi çakra olarak da bilinir ve tüm evrenin tohumudur. Zamanın ve ilahi sistemin anahtarını sembolize eder. Sri Om Quidsi Quadro  Yantra tüm burçlar tarafından kişisel harita incelendikten sonra 4 elemente uygun olarak altın, bakır, gümüş ya da oniks olarak kişiyse özel gezegen saatleri ile hazırlanır. Sri Om Quidsi Quadro  Yantra maddi manevi bedensel koruma, güç ve mutluluk  her türlü ruhsal, zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Galenit

Galenit

Galenit, antik çağlarda çeşitli farklı nedenlerle kullanılmıştır, ancak esas olarak eritme için kullanılır. Bu mineral çok düşük sıcaklıklarda erir ve bu da onu çalışması kolay bir malzeme haline getirir. Eski Mısırlılar, Galenit’i toz haline getirip gözlerinin etrafına sürerlerdi. Bu, sıcak çöl güneşinin parıltısını azaltmak ve pestisitleri pul pul dökülmüş yüzlerinden uzak tutmak için yapılırdı. Ayrıca, Eski Romalılar Galenit'i eritir ve hem su borularını hem de hamamlarını yapmak için kullanırlardı. Ayrıca, Eski Babil ve Asur halkı onu inşaat malzemesi olarak kullanır ve onunla inşa ederdi. Ayrıca, Çin imparatorlukları Galenit’i para yapmak için kullandığından, para birimi biçiminde bir rol de buldu. Galenit minerali çok yönlüdür!

Anlam ve Enerji

Galenit bildiğimiz en güçlü topraklama taşlarından biridir ve hedeflerine doğru sürekli çalışan herkese tavsiye ederiz. Galenit ile çalışırken kök çakramız açılır ve aktive olur, bu da kendimizi tamamen toprağa bağlamamızı sağlar. Fiziksel olarak, bu taş çok yoğun ve ağırdır, bu da Galenit'in yaydığı titreşimleri çok güçlü hale getirir. Bu taşla çalışırken hissedilen enerji çok güçlüdür ve içsel olarak ruh ve bedeninizi şarj etmenize yardımcı olur. Uzun ve zorlu görevleri tamamlamak için çok ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlar. Bu taşı herhangi bir iş yerine, ofise, meditasyon veya egzersiz odasına yerleştirmenizi öneririm. Galenit, kişiyi harekete geçirebilecek pozitif enerjiyle ortamı dolduracaktır.

Uzun ve derin meditasyon seansları için Galenit'i öneriyoruz. Bu taş, tamamen rahatlamak için gereken enerjiyi sağlayacak ve bu deneyimler için fazlasıyla yaşam gücü sunacaktır. Meditasyon yaparken doğrudan önünüze bir parça Galenit koymanızı ve odadaki tüm enerjinin emildiğini hayal etmenizi öneririm. Niyetlerinizi bu kübe, tüm bu yeni bulunan enerjinin yanına yerleştirin. Meditasyonu bitirdiğinizde, bundan sonraki her gün bu taşı yanınızda taşıdığınızdan emin olun. Bu minik kristal, bol miktarda enerjinin yanı sıra 'aşırı yüklü' niyetlerinizi ve arzularınızı da içerir.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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