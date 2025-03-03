3 – 9 Mart 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Sri Om Quidsi Quadro Yantra kutsal yazıtlarda evrenin koruyucusu ilahi annenin donanması olarak geçmektedir.

Doğum haritalarımızda dokuz gezegenin enerjisini en üst oktava getirir. Sri Om Quidsi Quadro Yantra üzerinde bulunan her bir sembol trigonemetri ve altın oranın en güçlü hizalanmasını bir araya getirir. Evren ve insan arasındaki ruhsal bedensel enerjinin uyumlanıp korunmasında fayda sağlar. Tüm yaşamsal alanlarımızda etkili bir koruma şans ve istikrarın etkili olmasında yarar sağlar ve insan bedeninde bulunan 7 çakranın temizlenip arınmasında çok etkilidir.

Tam ortasındaki sembol üçgenin içindeki nokta ve yantranın merkezi olan Bindu, aynı zamanda mutlak mutluluk çakrası anlamına gelen Sarva Anandmayi çakra olarak da bilinir ve tüm evrenin tohumudur. Zamanın ve ilahi sistemin anahtarını sembolize eder. Sri Om Quidsi Quadro Yantra tüm burçlar tarafından kişisel harita incelendikten sonra 4 elemente uygun olarak altın, bakır, gümüş ya da oniks olarak kişiyse özel gezegen saatleri ile hazırlanır. Sri Om Quidsi Quadro Yantra maddi manevi bedensel koruma, güç ve mutluluk her türlü ruhsal, zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür.

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