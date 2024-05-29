29 Mayıs Neden Kutlanır? 29 Mayıs 1453'te Ne Oldu, Önemi Nedir?
29 Mayıs Neden Kutlanır? 29 Mayıs 1453'te Ne Oldu, Önemi Nedir?
2. Mehmet, 29 Mayıs 1453'te yıllardır hayalini kurduğu fetihi gerçekleştirerek İstanbul'u fethetti. 6 Nisan 1453'te başlayan kara kuşatması, daha sonra deniz kuşatmasıyla birleşerek dünyanın görüp göreceği en stratejik zafer olarak tarihe geçti.
Surların ardındaki yüce şehir, artık İstanbul, 2. Mehmet de artık 'Fatih Sultan Mehmet' oldu.
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29 Mayıs 1453'te Ne Oldu?
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