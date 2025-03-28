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29 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
28.03.2025 - 19:21

Enerjinizi atın, hareket edin! Peki 29 Mart Cumartesi günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün içindeki enerjiyi atman şart! Her zamankinden daha az uykuyla yetinebilir, harekete geçme arzusu ile dolabilir ve hayattan keyif alabilirsin. Aktif bir yaşam ve hareketli bir gün geçirmeye odaklansan iyi edersin. 

Özellikle Koç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ve Güneş tutulmasının etkisiyle ay bitmeden içindeki gücü keşfedebilirsin. Hem bedensel hem zihinsel anlamda enerjiyle harmanlanıp güçlenebilirsin. Bu aşamada zihinsel anlamda aktif olmanı sağlayacak iş görüşmeleri, anlaşmalar ve ticari ilişkilere yoğunlaşabilirsin. Hafta sonu toplantılarıyla rakiplerini geride bırakabilir, planlarını hayata geçirmenin fırsatını yakalayabilirsin. 

Öte yandan bedenindeki gücü de ortaya çıkarmalı, spor ve fiziksel aktivite ile hareket etmeye özen göstermelisin. Durma, her harekette daha da huzurlu ve enerjik olacaksın. Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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