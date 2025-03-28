29 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün içindeki enerjiyi atman şart! Her zamankinden daha az uykuyla yetinebilir, harekete geçme arzusu ile dolabilir ve hayattan keyif alabilirsin. Aktif bir yaşam ve hareketli bir gün geçirmeye odaklansan iyi edersin.

Özellikle Koç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ve Güneş tutulmasının etkisiyle ay bitmeden içindeki gücü keşfedebilirsin. Hem bedensel hem zihinsel anlamda enerjiyle harmanlanıp güçlenebilirsin. Bu aşamada zihinsel anlamda aktif olmanı sağlayacak iş görüşmeleri, anlaşmalar ve ticari ilişkilere yoğunlaşabilirsin. Hafta sonu toplantılarıyla rakiplerini geride bırakabilir, planlarını hayata geçirmenin fırsatını yakalayabilirsin.

Öte yandan bedenindeki gücü de ortaya çıkarmalı, spor ve fiziksel aktivite ile hareket etmeye özen göstermelisin. Durma, her harekette daha da huzurlu ve enerjik olacaksın. Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...