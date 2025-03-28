29 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün düşüncelerini açıkça dile getirebilirsin. Aklına eseni yapmak, istediğini söylemek ve gönlünce hareket etmek için her zamankinden çok daha hevesli olabilirsin. İstediğin herhangi bir şeyi elde etmek için tutkulu ve heyecanlı bir şekilde hareket edebilirsin.

Zira bugün tüm enerjini dürtüsel hareketleriyle tanıdığımız Koç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ve Güneş tutulmasından alacaksın. Bu yüzden dürtülerinle ve anlık heveslerin doğrultusunda hareket edecek, anın tadını çıkarırken bulacaksın kendini. Bu yüzden iş hayatında birtakım kararsızlıklar ve tutarsızlıklar yaşayabilirsin.

Ancak aşk hayatında bir hayli kararlı olacaksın. Aşkına sahip çıkıp kalbinin sesini dinleyeceksin. Arzulu bir şekilde hayattan keyif almaya odaklanabilirsin. Bu arada hafta sonuna erken başlamanı ve her anın tadını çıkarmanı da tavsiye etmeliyiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...