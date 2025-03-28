29 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ani kararlarla ilişkilerinin seyrini değiştirebilirsin. Bir anda karar verip gitmek isteyebilirsin. Özellikle eskiyi bırakmak konusunda güçlü bir motivasyona sahip olabilirsin. İşlevini kaybetmiş bağlar, ilişkiler ve durumlardan arınmak için harekete geçeceksin.

Tam da bu noktada aşk hayatında yeni bir dönem başlayabilir. Koç burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ve Güneş tutulmasının etkisiyle ayrılıktan ilham alarak yeni bir hayat kurmanın heyecanına kapılabilirsin. Kendini mutlu hissedeceğin şeylere ve güçlü bağlara odaklamak en iyisi olacaktır. Bu arada sosyal ilişkilerinde de değişim söz konusu olabilir, bazı insanların hayatındaki miladı dolmuş ve gitme vakti gelmiş olsa gerek!

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Hazır fırsatın varken bu yenilenme arzusu ile iş değişikliğini de bir düşün. Çünkü kuracağın işte başarılı olacağın ise aşikar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...