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29 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
28.03.2025 - 19:20

Cesur olun ve dikkatleri üzerinize çekin! Peki 29 Mart Cumartesi günü boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün cesaretinle dikkat çekeceksin. Her adımda gerçek bir lider olacak, kendini göstermek için tüm fırsatları dikkatle değerlendireceksin. Koç burcunda meydana gelen Yeni Ay ve Güneş tutulmasından ilham alarak kararlı ve atılgan da olacaksın. 

İş hayatında lider olmak ise yetmez! Bu hafta sonunda çalışıyorsan, kazanmalısın da. Hırslı bir şekilde hareket edecek ve bir hayli motive olacaksın. Heyecanına ve hırslarına yenilip hedeflerin doğrultusunda hareket ederken rakip de tanımayacak, otorite sağlayacaksın. 

Cesur tavırların, sosyal yaşantın ve romantik ilişkilerinde de ön planda olacak bugün. Kalbinin sesini dinleyerek onu bulacaksın. Gerçek aşka adım adım yaklaşıyorsun desek yeridir. Ancak dikkatli ol biraz fazla hevesli ve göz önündesin. Bu yüzden birtakım kıskançlıklar söz konusu olabilir, etrafındaki insanlarınsa ilgi odağında sen olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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