29 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün cesaretinle dikkat çekeceksin. Her adımda gerçek bir lider olacak, kendini göstermek için tüm fırsatları dikkatle değerlendireceksin. Koç burcunda meydana gelen Yeni Ay ve Güneş tutulmasından ilham alarak kararlı ve atılgan da olacaksın.

İş hayatında lider olmak ise yetmez! Bu hafta sonunda çalışıyorsan, kazanmalısın da. Hırslı bir şekilde hareket edecek ve bir hayli motive olacaksın. Heyecanına ve hırslarına yenilip hedeflerin doğrultusunda hareket ederken rakip de tanımayacak, otorite sağlayacaksın.

Cesur tavırların, sosyal yaşantın ve romantik ilişkilerinde de ön planda olacak bugün. Kalbinin sesini dinleyerek onu bulacaksın. Gerçek aşka adım adım yaklaşıyorsun desek yeridir. Ancak dikkatli ol biraz fazla hevesli ve göz önündesin. Bu yüzden birtakım kıskançlıklar söz konusu olabilir, etrafındaki insanlarınsa ilgi odağında sen olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...