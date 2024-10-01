MasterChef Yağlama Tarifi ve Yapılışı: Yağlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Hamuru için, ılık su ile yarım paket yaş mayayı ezin. Alabildiği kadar un ekleyin. İyice yoğurun. Hamuru dinlendirin.

Dinlenen hamurları tabak büyüklüğünde açın. Açılan hamurları üzerinde un kalmasın diye silkeleyin.

Soğanı doğrayın, sıvı yağda kavurun. Kıymayı ekleyin kavurmaya devam edin. Kırmızı ve yeşil biberleri, biber ve domates salçasını, domates sosunu, karabiber, pul biber, toz biber, su ekleyip kavurmaya devam edin, en son maydanoz koyun.

Yufkaları sacda ya da tavada pişirin.

Sunum tabağına yufkalar arasına iç harcı koyarak üst üste sıralayın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı pul biber gezdirin.