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MasterChef Yağlama Tarifi ve Yapılışı: Yağlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

MasterChef Yağlama Tarifi ve Yapılışı: Yağlama Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
01.10.2024 - 11:54

MasterChef, heyecanlı bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dünya yemeklerinin yapıldığı sevilen yarışmada son olarak ülkemizden bir lezzete yer verildi. MasterChef programında Kayseri Yağlaması yapıldı. Haliyle izleyenler soluğu 'evde yağlama nasıl yapılır?' sorusunda aldı. 

Peki evde yağlama nasıl yapılır? 

İşte yağlama tarifi, malzemeleri ve püf noktası...

Yağlama Malzemeleri

Yağlama Malzemeleri

Hamuru İçin;

  • Yarım paket yaş maya

  • 1,5 su bardağı ılık su

  • 1 su bardağı ılık süt

  • Aldığı kadar un

İç Harcı İçin;

  • 800 gr dana kıyma

  • 3 adet kuru soğan

  • 4 adet sivri biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1,5 yemek kaşığı biber salçası

  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 su bardağı domates sosu

  • 1 su bardağı su

  • Bir tutam maydanoz

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Karabiber

  • Pul biber

  • Kırmızı toz biber

Üzeri İçin;

  • Sarımsaklı yoğurt

  • Tereyağı

  • Pul biber

Yağlama Nasıl Yapılır?

Yağlama Nasıl Yapılır?

Hamuru için, ılık su ile yarım paket yaş mayayı ezin. Alabildiği kadar un ekleyin. İyice yoğurun. Hamuru dinlendirin. 

Dinlenen hamurları tabak büyüklüğünde açın. Açılan hamurları üzerinde un kalmasın diye silkeleyin.

Soğanı doğrayın, sıvı yağda kavurun. Kıymayı ekleyin kavurmaya devam edin. Kırmızı ve yeşil biberleri, biber ve domates salçasını, domates sosunu, karabiber, pul biber, toz biber, su ekleyip kavurmaya devam edin, en son maydanoz koyun.

Yufkaları sacda ya da tavada pişirin.

Sunum tabağına yufkalar arasına iç harcı koyarak üst üste sıralayın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı pul biber gezdirin.

Yağlama Püf Noktası

Yağlama Püf Noktası

  • Pide türlerine göre yufka hamurunun daha ince bir şekilde açılması gerekir.

  • İsteğe göre üst üste koymak yerine, dürüm halinde de servis edebilirsiniz.

  • İç harcında kullanacağınız malzemeleri iyice karışana kadar yoğurun.

  • Genellikle kıyma ile hazırlanan yağlamayı, kuşbaşı tavuk eti ile de hazırlayabilirsiniz.

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