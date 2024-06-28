29 Haziran Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün meydana gelen Venüs ile Mars arasındaki atmışlık seni kariyer alanında ve profesyonel hayatında destekleyecek. Bu dönemde iş yerinde daha kararlı ve hedef odaklı olmalısın. Yaratıcılığın ve çalışma disiplinin sayesinde önemli başarılar elde edebilirsin. Üstlerin ve iş arkadaşların tarafından takdir göreceğin bugün, makam ve mevki elde etme imkanın da artacak. Bu dönem, kariyer hedeflerine ulaşmak iş yerinde bir adım önde durmaya odaklan. Kendini göstermeye, fikirlerini yüksek sesle dile getirmeye özen göster.

Belki de uzun bir aradan sonra pür dikkat kariyerine odaklanmışken ailevi meselelerin dikkatini dağıtmasına izin verme. Bugün bazı dengeleri sağlamaman gerekiyor. Özellikle de aile içindeki düzen ve dengeyi görmezden gelmeni tavsiye etmek zorundayız. Zor olsa da bugün iş hayatında başarı için güçlü durmalısın!

Tam da bu noktada partnerinden destek istemeni tavsiye etmeliyiz. Belki senin adına işleri yoluna sokabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...