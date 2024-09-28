29 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ikili ilişkilerinde beklenmedik bir hareketlilik yaşanabilir. Hayatına yeni birileri girebilir ya da hayatından birileri çıkabilir... Tam da bu noktada mutluluk veren başlangıçlardan ve huzur veren ayrılıklardan söz etmemiz gerekecek. Zira Ay'ın Aslan burcundaki konumu ve Uranüs'ün dokunuşları ile senin için yeni bir konfor alanı ve ilişki düzeni kurulacak.

Bu aşamada ilk konuşmamız gereken konu ortaklıklar ve iş birlikleri olmalı. Yeni kuracağın eş düzeni ile birlikte çok ortakla anlaşmalar söz konusu olabilir. Haliyle bugünlerde fazla kişiyle iletişim kurman gerekebilir. Bu arada birçok kişi arasındaki bağı sağlayan ve iş birliği süreçlerinde dengeyi kuran kişi de sen olabilirsin. Bu nedenle aceleci davranmamalı ve kendi çıkarlarına da gözeterek süreci planlamalısın.

Gelelim romantik ilişkilere! Açıkçası bu dönemde duygularını yönetmek ya da baskı altına almak istemeyeceksin. Aşkı dilediğin gibi yaşamak, duygularını gerektiğinde abartmak ve kontrolsüz ve hareket etmek sana iyi gelecek. Belki yeni biriyle tanışmak ve tatlı flörtleşmelerle heyecanlı anlar yaşamak da iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...