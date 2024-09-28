29 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kariyerinde sürpriz bir fırsat karşına çıkabilir. Bu dönemde özellikle liderlik yeteneklerini ortaya çıkartabileceğin ve bu sayede fark yaratabileceğin fırsatlardan söz etmek mümkün. Fakat bunun için bazı cesur hamleler yapman gerekebilir. Ay'ın Aslan burcundaki konumu ve Uranüs'ün dokunuşları ile hırslarına odaklanabilirsin. Bu da büyük riskler almana yardımcı olacaktır.

İşte tam da bu noktada planladığından çok daha büyük yatırımlar yapabilirsin. Büyük fırsatları uzun vadeli başarılara dönüştürebilirsin. Ancak bunun için maddi anlamda desteklenmen gerekebilir. Bu desteği ise ailenden bekleyebilirsin. Dikkatli ol kendini yeterince iyi anlatmaz ve anlık bir heyecana kapılmış izlenimi yaratırsan, beklediğin desteği bulamayabilirsin. Bu nedenle kendini çok net bir şekilde açıklamalı ve isteklerini açıkça dile getirmelisin.

Öte yandan bu dönemde sağlığına da dikkat etmelisin. Bir süredir görmezden geldiğini bazı sorunlar artmaya başlayabilir. Bu nedenle rutin bir doktor kontrolü, sağlıklı beslenme düzeni ve belki de biraz egzersiz iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...