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29 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 19:01

Sezgilerinize güvenin. Peki 29 Ekim Salı gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sezgilerini ve hislerini takip etmek isteyeceksin. Sana yön gösteren duyguların ile doğru olana yöneleceksin. Seni iş hayatında başarıya, özel hayatında aşka götüren yolu seçeceğine eminiz. Zira, bu hareketli ve heyecanlı güne yön veren Mars ile Neptün etkisi olacak. 

Fiziksel bir enerji, güçlü bir motivasyon ve zihinsel bir derinlik ile hareket edeceksin. Yeni başlangıçlar yapmaya ne dersin? Radikal bir kararla iş kurmak ya da işini büyütmek iyi bir fikir olabilir. Minimize ettiğin risklerle hayatında değiştirmek istediğin şeylere yönelmelisin. Bu değişim, sana güç verdiği gibi başarı da getirecek. Doğru zamanda, doğru yerde olarak hayallerine kavuşacaksın. 

Tabii bunun için kararlı ve net olmalısın. Önüne çıkan engellerle mücadele etmeli. Hiçbir şeyin seni yolundan döndürmesine izin vermemelisin. Günün kazananı sen olacaksın, ancak bunun için iraden sarsılmaz ve güçlü olmalı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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