29 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, yeni haftaya başlamadan önce plan yapmalısın! Özellikle maddi konularda strateji belirlemelisin. Yatırım ve birikimlerini yönetmek için yılbaşından önce bazı kararlar vermelisin. Bu sayede gelecek yılın kazançlarını belirleyebilirsin.

Tam da bu aşamada haftanın son gününü biraz yoğun geçirebilirsin. Bazı yatırımcılarla toplantı yapabilir, anlaşmalar imzalayabilir ve iş görüşmeleri yapabilirsin. Görünen o ki bugünü dolu dolu geçireceksin. İşini büyütme ve genişletme fırsatı bulabilirsin. Ayrıca öz kaynaklarını da artırabilirsin. Bu yüzden birtakım alım-satımlara yönelebilirsin.

Gelelim romantik konulara! İş hayatında gösterdiğin netliğin aksine duygusal dünyanda bazı karmaşalar yaşayabilirsin. Aklında ayrılık yer alabilir, toksik ilişkilerden ya da hayatında engele dönüşen bağlardan kurtulmanın zamanı gelmiş olabilir... Tabii bunun için aklın ile kalbinin dengeye gelmesi, bir karar vermen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...