29 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün yeni insanlarla tanışmak hoşuna gidecek. Sosyal çevreni genişletmek ve farklı insanlarla diyalog kurmak isteyeceksin. İletişim kurmak, konuşmak ve içini açmak senin için her zamankinden çok daha önemli hale gelecek.

Tam da bu aşamada beklentilerin de artacak. Bekarsan, romantik bir tanışma yaşamayı arzulayacaksın. Mevcut bir birlikteliğin varsa, partnerinle baş başa zaman geçirip konuşmak isteyeceksin. Ona kendinle ilgili anlatmak istediklerin olabilir. Belki de sırların ortadan kalkmasının, güven bağlarının güçlenmesinin ve tutkulara odaklanmanın zamanı gelmiştir.

Gelelim iş hayatına! Bugün maddi kazançlardan söz edemeyeceğiz. Stabil düzenini devam ettirmeye odaklan. Yıl bitmeden iş hayatında ve kariyerinde de büyük bir değişim olmayacak gibi. Ne diyelim, şimdilik standart iyidir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...