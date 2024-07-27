28 Temmuz Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün kendinle baş başa kalmak isteyebilirsin. Haftanın son gününde kendine ve kişisel hedeflerine odaklanmak sana güç verebilir. Bu dönemde, doğa yürüyüşleri ve bedensel anlamda güçlü hissedeceğin aktiviteler yapabilirsin. Böylece hem bedensel hem de zihinsel anlamda arınma yaşayabilirsin. İşten, sorumluluklardan ve yoğun hayat temposundan uzaklaşmak isteyebilirsin. Açıkçası, bugün kendine yapacağın en büyük iyilik de bu olur!

Bugün bir de Satürn'ün ilişkilerine olan etkisinden söz etmeliyiz! Kısıtlanmalar ve baskıdan kaçmana neden olacak bu yüksek enerjili gezegen, aşk hayatını etkisi altına alacak. Romantik ilişkinde özgür bir alana ve belki de bir süre nefes almaya ihtiyaç duyacaksın. Ne dersin bir süre ayrı kalmak ya da sınırları genişletmek ilişkinize de iyi gelmez mi? Mesafe, özlem ve yenilik ile partnerinle arandaki bağ güçlenebilir. Tutkuların artarak açığa çıkabilir.

Tabii bu durumda iş hayatında da otoriteden uzaklaşarak biraz gevşemek isteyebilirsin. Dikkatli ol, kontrolü kaçırarak iş hayatında olumsuzluklara karşı karşıya kalma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...