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28 Temmuz - 3 Ağustos 2025 Haftanın Yantrası Şaman KOR Yantra

etiket 28 Temmuz - 3 Ağustos 2025 Haftanın Yantrası Şaman KOR Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 13:01

Şaman koleksiyonumuzdan KOR yantra, doğum haritalarımızda ateş elementi enerjisini güçlendiren özel bir semboldür. Bu yantra, cesaretimizi ve özgüvenimizi artırarak haklarımıza sahip çıkma yetimizi güçlendirir. Kor yantra 888 520 918 sayı sekansı ile uyumlanmıştır.

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Ateş Elementi Eksikliği Belirtileri

Ateş Elementi Eksikliği Belirtileri

Ateş elementi eksikliği günlük yaşamda farklı şekillerde kendini gösterebilir:

Motivasyon Eksikliği

  • İçsel coşku ve harekete geçme gücü bulmakta zorlanma

  • İlham almak için dışsal etkilere ihtiyaç duyma

  • Proje başlatmak, risk almak veya öncülük etmek konusunda isteksizlik

Cesaret ve Atılım Sorunları

  • Yeniye adım atmaktan çekinme

  • Girişimcilik ruhunun zayıf olması

  • Çabuk motive olup harekete geçmek yerine uzun uzun düşünüp analiz etme

İfade Edilen Tutkunun Azlığı

  • İç dünyada güçlü duygulara sahip olmasına rağmen dışa dönük heyecanla ifade edememe

  • İnsanları motive edici enerjinin azlığı

  • Öne çıkma ihtiyacı duymama

Özgüven Dalgalanmaları

  • Başarı için sürekli dış onay arayışı

  • İçsel kendiliğindenlik yerine çekingenlik veya kararsızlık

Hayattan Zevk Alma Zorluğu

  • Hayatı 'renksiz' algılama

  • Neşelenmek ve eğlenmek için çaba harcama gerekliliği

  • İçsel kıvılcım eksikliği nedeniyle depresif eğilim

Ateş Elementinin Türk Kültüründeki Önemi

Ateş Elementinin Türk Kültüründeki Önemi

Ateş elementi, Türk kültüründe tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur:

Arındırıcı ve Koruyucu Güç

  • Kötü ruhları kovmak ve kötü enerjiden korunmak için kullanılırdı.

  • Ölü yıkandıktan sonra eşyaları yakılarak arınma sağlanırdı.

  • 'Ocağın tüttürülmesi' aile için ruhsal devamlılık anlamı taşır.

Ocak Kültü: Aile, Nesil ve Ata Ruhu

  • 'Ocak' kelimesi ateş, soy ve atalar anlamında kullanılır.

  • Bir ocağın sönmesi, bir soyun tükenmesi demektir.

  • Ocak, evin ve ailenin manevi kalbidir.

Ruhani Bir Varlık Olarak Ateş

  • Ateş, canlı ve bilinçli bir varlık olarak görülür.

  • Saygısızlık etmek günah ve uğursuzluk sayılır.

Şaman Ayinlerinde Ateş

  • Kam (Şaman), ayinlerde ateşin dumanı ile ruhlar âlemine geçer.

  • Ateş, gökyüzü ile yer arasındaki iletişim köprüsüdür.

Doğa Elementi Olarak Ateş (Od)

  • Dört unsurdan biri olarak 'od' (ateş), can verici, dönüştürücü ve yaratıcı bir güçtür.

  • Gök Tengri, yer-su, od ve yel (hava) kutsal düzenin parçalarıdır.

KOR Yantra Özellikleri

KOR Yantra Özellikleri

KOR yantra, ortada geometrik ve keskin hatlara sahip ana yantra sembolü ile dikkat çeker. Bu sembol, ateşin arındırıcı, dönüştürücü ve yaratıcı gücünü temsil eder. Çevresindeki çemberde eski ve mistik alfabeler veya semboller bulunur ve bunlar genellikle koruma, denge, enerji yönlendirme veya elementsel çağrılar için kullanılır. Arka planın turuncu, sarı ve kırmızı tonları, doğrudan ateş elementiyle ilişkilidir: tutku, güç, irade, arınma ve yaşam enerjisi.

🜂 Ateş Elementi Şamanik Anlamıyla

  • Ruhsal uyanış ve içsel güç ile ilgilidir.

  • Dönüşüm, eski olanı yakıp yeniyi doğurma enerjisini taşır.

  • Cesaret, kararlılık ve irade gücü ile ilişkilidir.

Bu sembol, ritüel, meditasyon veya enerji çalışmaları sırasında kullanılabilir. Özellikle karmik temizlik, cesaret kazanımı, spiritüel yenilenme ve enerji yükseltme niyetiyle çalışıldığında etkilidir.

Yasal Uyarı

🛡️ Tescil ve Koruma: Tüm  yantra görselleri, markamız AstrodehA adına tescillenmiştir ve Türk ile uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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