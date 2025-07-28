28 Temmuz - 3 Ağustos 2025 Haftanın Yantrası Şaman KOR Yantra
Şaman koleksiyonumuzdan KOR yantra, doğum haritalarımızda ateş elementi enerjisini güçlendiren özel bir semboldür. Bu yantra, cesaretimizi ve özgüvenimizi artırarak haklarımıza sahip çıkma yetimizi güçlendirir. Kor yantra 888 520 918 sayı sekansı ile uyumlanmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ateş Elementi Eksikliği Belirtileri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ateş Elementinin Türk Kültüründeki Önemi
KOR Yantra Özellikleri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video