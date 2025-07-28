28 Temmuz - 3 Ağustos 2025 Haftanın Yantrası Şaman KOR Yantra

KOR yantra, ortada geometrik ve keskin hatlara sahip ana yantra sembolü ile dikkat çeker. Bu sembol, ateşin arındırıcı, dönüştürücü ve yaratıcı gücünü temsil eder. Çevresindeki çemberde eski ve mistik alfabeler veya semboller bulunur ve bunlar genellikle koruma, denge, enerji yönlendirme veya elementsel çağrılar için kullanılır. Arka planın turuncu, sarı ve kırmızı tonları, doğrudan ateş elementiyle ilişkilidir: tutku, güç, irade, arınma ve yaşam enerjisi.

🜂 Ateş Elementi Şamanik Anlamıyla

Ruhsal uyanış ve içsel güç ile ilgilidir.

Dönüşüm, eski olanı yakıp yeniyi doğurma enerjisini taşır.

Cesaret, kararlılık ve irade gücü ile ilişkilidir.

Bu sembol, ritüel, meditasyon veya enerji çalışmaları sırasında kullanılabilir. Özellikle karmik temizlik, cesaret kazanımı, spiritüel yenilenme ve enerji yükseltme niyetiyle çalışıldığında etkilidir.

Yasal Uyarı

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