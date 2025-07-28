28 Temmuz - 3 Ağustos 2025 Haftalık Gökyüzü Yorumları

Ana Tema: Beslenme (ruhen ve bedenen)

Bu hafta hem duygusal hem zihinsel olarak güçleniyorsun sevgili Boğa. Venüs’ün etkisiyle sevgi, estetik ve şefkat ön planda. Merkür ise düşüncelerini yaratıcı ve net bir şekilde ifade etmeni kolaylaştırıyor.

İş & Kariyer:

Çarşamba günü detaylara dikkat! Evrak işleri ve resmi konular zaman alabilir. Yaratıcı sektörlerde çalışan Boğalar için ilham dolu gelişmeler var.

AstrodehA önerisi: Düşüncelerini yazıya dök, yönünü daha net göreceksin.

Aşk & İlişkiler:

İlişkilerde sıcaklık ve samimiyet artıyor. Bekâr Boğalar için sosyal çevrede yeni tanışmalar mümkün. Net ve açık iletişim, aşk hayatında olumlu sonuçlar doğurur.

Finans:

Küçük ama sağlam kazançlar mümkün. Riskli yatırımlardan uzak dur, bütçeni düzenle.

Kişisel Gelişim & Sağlık:

Hafta sonu yaratıcı uğraşlar (resim, müzik, doğa) ruhunu besler. Stresin fiziksel etkilerine karşı hafif egzersiz ve nefes çalışmaları önerilir.

Arınma Ritüeli: Lavanta yağıyla tütsü yak, “Ben sevgiyle yaratıyorum” diyerek iç huzurunu artır.