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28 Temmuz - 03 Ağustos 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 888 520 918

etiket 28 Temmuz - 03 Ağustos 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 888 520 918

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 08:31

Bu hafta için belirlenen sayı sekansı 888, 520 ve 918 sayılarından oluşuyor. Her bir sayının kendine özgü anlamı ve faydaları vardır. Bu sayılar, çeşitli manevi ve enerjetik açılımlar sunarak hayatınıza farklı alanlarda destek olabilir.

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888 – İlahi Bolluk ve Sonsuz Bereket

888 – İlahi Bolluk ve Sonsuz Bereket

888 sayısı, evrenin sınırsız kaynaklarıyla bağlantıya geçme fırsatı sunar. Finansal bolluk ve şansın kapılarını açarak, karmik borçların kapanmasına ve enerjetik tıkanıklıkların çözülmesine yardımcı olur. İlahi düzenle senkronize olmayı temsil eder ve meleklerin desteğiyle mucizevi açılımlar getirir.

  • İlahi Bolluk ve Kozmik Uyum: Bu sayı, sonsuzluk sembolü (∞) ile bağlantılıdır ve kader planında bereket kapılarını açmak anlamına gelir. Finansal bolluk ve güçlü enerji akışını teşvik eder.

520 – Aniden Gelen Para, Şifa ve Mucize Enerjisi

520 sayısı, ani para girişi ve beklenmeyen kazançlarla ilgilidir. Umutsuz görünen durumlara 'mucizevi çözüm' getirir ve değişimi kolaylaştırır. 'Sıfırdan var etme' gücüyle ilişkilidir ve eski enerjiyi hızla dönüştürür.

  • Aniden Gelen Mucizevi Yardım ve Para: Bu sayı, hayatın tıkandığı alanlarda ani çözümler ve kurtarıcı enerjiler çağırır. Özellikle parayla ilgili krizlerde kurtarıcı bir frekans sunar.

918 – Aşk, Şans ve Karmik Dönüşüm

918 sayısı, kalp çakrasını açarak saf sevgiye uyumlanmayı destekler. Aşk hayatında şifa ve uyum getirir, eski karmik döngüleri kapatarak yüksek frekanslı ilişkilere alan açar. Spiritüel farkındalığı artırır ve sezgileri güçlendirir.

  • Aşk, Karmik Temizlik ve Ruhsal Dönüşüm: Aşkı çekme, ruh eşi ile buluşma ve kalp çakrasının arınması anlamına gelir. Negatif karmik bağları çözme ve yeni bir sayfa açma enerjisi taşır.

Olumlama

Olumlama

'Ben şimdi ve burada, 888 520 918 sayı sekansının ilahi enerjisiyle uyumlanıyorum. Bolluk, aşk, mucize ve mucizevi çözümler hayatıma kolaylıkla, sevgiyle ve hızla akıyor. İlahi zamanla hizalıyım. Tüm kapılar açıldı. Bu niyetim tüm boyutlarda, tüm zamanlarda, Yüce Allah’ın izniyle sonsuz zamana mühürlendi. EVET, EVET, EVET.'

Uygulama Önerileri

  • Sabah ve gece bu sayı sekansını 21 kere yüksek sesle ya da içten tekrarlayın.

  • Suya yazarak içebilir ya da su şişenizin üzerine bu sekansı yapıştırabilirsiniz.

  • Cüzdanınıza, telefon ekranınıza veya yastığınızın altına yazılı olarak koyabilirsiniz.

  • Meditasyon sırasında bu sayıların her biriyle nefes alıp vererek zihninizde ışık halinde canlandırabilirsiniz.

Bu sayı sekansı, hayatınıza bolluk, aşk, mucize ve mucizevi çözümler getirme potansiyeline sahiptir. Uygulama önerilerini takip ederek bu enerjilerle daha derin bir bağlantı kurabilirsiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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