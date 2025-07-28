28 Temmuz - 03 Ağustos 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 888 520 918

'Ben şimdi ve burada, 888 520 918 sayı sekansının ilahi enerjisiyle uyumlanıyorum. Bolluk, aşk, mucize ve mucizevi çözümler hayatıma kolaylıkla, sevgiyle ve hızla akıyor. İlahi zamanla hizalıyım. Tüm kapılar açıldı. Bu niyetim tüm boyutlarda, tüm zamanlarda, Yüce Allah’ın izniyle sonsuz zamana mühürlendi. EVET, EVET, EVET.'

Uygulama Önerileri

Sabah ve gece bu sayı sekansını 21 kere yüksek sesle ya da içten tekrarlayın.

Suya yazarak içebilir ya da su şişenizin üzerine bu sekansı yapıştırabilirsiniz.

Cüzdanınıza, telefon ekranınıza veya yastığınızın altına yazılı olarak koyabilirsiniz.

Meditasyon sırasında bu sayıların her biriyle nefes alıp vererek zihninizde ışık halinde canlandırabilirsiniz.

Bu sayı sekansı, hayatınıza bolluk, aşk, mucize ve mucizevi çözümler getirme potansiyeline sahiptir. Uygulama önerilerini takip ederek bu enerjilerle daha derin bir bağlantı kurabilirsiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA