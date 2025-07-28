28 Temmuz - 03 Ağustos 2025 Haftanın Kristali Bergama Oniksi

Bergama oniksi, Türkiye’nin Bergama bölgesinde çıkarılan değerli bir taş türüdür ve siyah oniks olarak da bilinir. Bu taş, spiritüel, zihinsel ve fiziksel faydaları ile tanınır ve birçok kişi tarafından tercih edilir.

Bergama oniksinin başlıca faydaları: