28 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ailevi konular ön plana çıkabilir. Güneş'in etkisi ile duygusal konuları mantıklı bir şekilde ele alabilirsin. Ailevi sorunları çözmek için en doğru gün bugün diyebiliriz. Güneş ile Merkür kavuşumunda vicdani konular ve duygusal süreçleri çok daha doğru şekilde yönetebilir, gerektiğinde tarafsız kalmayı başarabilirsin. Bu da aile içinde yaşanabilecek sorunlarda, hakkını mantık çerçevesinde savunarak başarı elde etmeni sağlayabilir.

Bugün ayrıca Merkür Satürn kavuşumu da gökyüzünün gündeminde! İşte tam da bu yüzden ikili iletişimlerde biraz daha dikkatli ve sabırlı olman gerekebilir. Özellikle aile içinde kendi çıkarların için doğru tarafta olduğuna emin olman gerekebilir. Kısacası bugün senin için bir hayli yoğun geçecek gibi görünüyor. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...