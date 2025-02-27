28 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün bilinçaltının derinlerindeki gerçekler su yüzüne çıkabilir. Hatta bastırılmış duygularınla yüzleşebilirsin... Balık burcundaki Yeni Ay'da ertelediğin yüzleşmeler ve görmezden geldiğin gerçekler hayatını değiştirebilir. Gerçekçi bir yaklaşımla her şeyin açık ve net olmasını isteyeceğin bir dönem başlıyor. Sümen altı etilen işleri, kapı arkasında konuşulanları ve hatta hiç söylenmeyenleri ortaya dökmeye hazırlanıyor olabilirsin.

Tam da bu noktada sana güç veren bir diğer astrolojik olay ise yedi gezegenin hizalanması olacaktır. Bu sayede senin gördüklerini ve bildiklerini herkesin bilemsi için kolektif bilince de odaklanabilirsin. Görünen o ki sadece kendin için değil herkes için bir değişim ve dönüşümü başlatmaya hazırsın.

Tüm bunlar olurken kendinle de yüzleşeceğini söylemiştik zaten. Kendine karşı dürüst olduğunda özgürleşeceksin. Hem kendin hem de etrafındakiler için gerçek bir düzen kurmaya hazırsın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...