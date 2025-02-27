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28 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.02.2025 - 19:01

Gerçekler su yüzüne çıkacak! Peki 28 Şubat Cuma günü yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bilinçaltının derinlerindeki gerçekler su yüzüne çıkabilir. Hatta bastırılmış duygularınla yüzleşebilirsin... Balık burcundaki Yeni Ay'da ertelediğin yüzleşmeler ve görmezden geldiğin gerçekler hayatını değiştirebilir. Gerçekçi bir yaklaşımla her şeyin açık ve net olmasını isteyeceğin bir dönem başlıyor. Sümen altı etilen işleri, kapı arkasında konuşulanları ve hatta hiç söylenmeyenleri ortaya dökmeye hazırlanıyor olabilirsin. 

Tam da bu noktada sana güç veren bir diğer astrolojik olay ise yedi gezegenin hizalanması olacaktır. Bu sayede senin gördüklerini ve bildiklerini herkesin bilemsi için kolektif bilince de odaklanabilirsin. Görünen o ki sadece kendin için değil herkes için bir değişim ve dönüşümü başlatmaya hazırsın. 

Tüm bunlar olurken kendinle de yüzleşeceğini söylemiştik zaten. Kendine karşı dürüst olduğunda özgürleşeceksin. Hem kendin hem de etrafındakiler için gerçek bir düzen kurmaya hazırsın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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