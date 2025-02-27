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28 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.02.2025 - 19:01

Affedin, yolunuza bakın! Peki 28 Şubat Cuma günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün affedeceksin! Geçmiş ve gelecekle barışıp hayatı kucaklamanın tam sırası... Zira, Balık burcundaki Yeni Ay'da kabullenme enerjisi seni sarabilir. Elbette bu kabullenme bir pes etme değil, aksine ayağa kalkmanın en iyi yolu olabilir. Bugüne kadar olanları ardında bırakmanın ya da olacaklarla mücadele etmenin bir yolunu bulmak üzeresin. Eskisinden çok daha güçlü ve kendinden emin bir şekilde ayağa kalkacaksın. 

Gökyüzünün adeta yol gösterdiği yedi gezegenin hizalanması ortaya çıkan enerjisiyle motivasyonunu artırdığı bugün, hayatının kontrolünü de tam anlamıyla eline alabilirsin. Ne istediğini bilerek hem iş hem özel hayatında kendine yeni bir yol çizebilirsin. 

Kararsızlığı bir kenara bırakıp hızlı kararlar vereceğin bir gün olacak bugün aynı zamanda! Adeta 'Olan oldu, şimdi ayağa kalma zamanı!' diyecek ve ilerlemenin bir yolunu bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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