28 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün affedeceksin! Geçmiş ve gelecekle barışıp hayatı kucaklamanın tam sırası... Zira, Balık burcundaki Yeni Ay'da kabullenme enerjisi seni sarabilir. Elbette bu kabullenme bir pes etme değil, aksine ayağa kalkmanın en iyi yolu olabilir. Bugüne kadar olanları ardında bırakmanın ya da olacaklarla mücadele etmenin bir yolunu bulmak üzeresin. Eskisinden çok daha güçlü ve kendinden emin bir şekilde ayağa kalkacaksın.

Gökyüzünün adeta yol gösterdiği yedi gezegenin hizalanması ortaya çıkan enerjisiyle motivasyonunu artırdığı bugün, hayatının kontrolünü de tam anlamıyla eline alabilirsin. Ne istediğini bilerek hem iş hem özel hayatında kendine yeni bir yol çizebilirsin.

Kararsızlığı bir kenara bırakıp hızlı kararlar vereceğin bir gün olacak bugün aynı zamanda! Adeta 'Olan oldu, şimdi ayağa kalma zamanı!' diyecek ve ilerlemenin bir yolunu bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...